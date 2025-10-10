VID предупредил жителей Латвии, которым надо заплатить особый налог до 23 октября

С 1 января 2025 года доходы от прироста капитала облагаются налогом по ставке 25,5 процента. Однако ставка 20 процентов еще в течение трех лет, в 2025, 2026 и 2027 годах, будет применяться в случаях, если сделки с активами капитала были начаты ранее и не завершены до 31 декабря 2024 года, и если по этим сделкам подана декларация о доходах от прироста капитала с указанием информации о сделках, начатых, но не завершенных в течение одного года.