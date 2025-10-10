VID предупредил жителей Латвии, которым надо заплатить особый налог до 23 октября
Как сообщает VID, тем лицам, чей общий доход от сделок с активами капитала в третьем квартале этого года, с июля по сентябрь, превысил 1000 евро, необходимо до 15 октября 2025 года включительно подать декларацию о доходах от прироста капитала. Рассчитанную сумму налога следует уплатить на Единый налоговый счет до 23 октября 2025 года.
Активы капитала — это акции, доли капитала, паи, вложения в товарищества и другие финансовые инструменты, указанные в законе о рынке финансовых инструментов; инвестиционные сертификаты и другие передаваемые ценные бумаги, подтверждающие участие в инвестиционных фондах или аналогичных объединенных инвестиционных предприятиях; долговые инструменты (векселя, депозитные сертификаты, краткосрочные долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами) и другие денежные инструменты, обращающиеся на денежном рынке; недвижимость, включая права на приобретение недвижимости; предприятие в понимании закона о коммерческой деятельности; объекты интеллектуальной собственности; инвестиционное золото и другие драгоценные металлы, объекты сделок на валютной или товарной бирже, а также виртуальная валюта.
Прирост капитала определяется как разница между ценой продажи капитального актива и его стоимостью приобретения, а также суммой вложений, сделанных в этот актив в период владения им.
С 1 января 2025 года доходы от прироста капитала облагаются налогом по ставке 25,5 процента. Однако ставка 20 процентов еще в течение трех лет, в 2025, 2026 и 2027 годах, будет применяться в случаях, если сделки с активами капитала были начаты ранее и не завершены до 31 декабря 2024 года, и если по этим сделкам подана декларация о доходах от прироста капитала с указанием информации о сделках, начатых, но не завершенных в течение одного года.
Декларацию о доходах от прироста капитала рекомендуется подавать в электронном виде через электронную декларационную систему Государственной налоговой службы - EDS.
