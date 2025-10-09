Настоящая Испания на Центральном рынке: магазин Spānijas Preces получил международный сертификат
Магазин Spānijas Preces, который уже 14 лет работает на Центральном рынке Риги, стал первым магазином в странах Балтии, получившим сертификат подлинности Colmados From Spain, подтверждающий качество его продукции. Об этом сообщает Посольство Королевства Испании в Риге.
Сертификат присуждается ICEX Spain Exports and Investments — государственной организацией, отвечающей за развитие экспорта и инвестиций, — в сотрудничестве с независимыми сертифицирующими органами. Чтобы получить статус Colmado From Spain, магазин должен соответствовать ряду критериев:
- предлагать не менее 40 различных испанских продуктов питания или вин;
- иметь в продаже товары с сертификатами происхождения (PDO, PGI, TSG — защищённое наименование места, географическое указание или традиционные характеристики);
- информировать клиентов о традиционных особенностях продуктов и поддерживать положительный имидж качественных испанских товаров.
Процесс сертификации включает подачу заявки, инспекционные визиты, внешний аудит независимой организации и итоговое решение сертификационного комитета.
Руководитель Экономического и торгового отдела Посольства Испании в Вильнюсе (ответственный за рынки Латвии и Литвы) Хайме Фернандес рассказал:
«Программа Colmados From Spain началась в 2024 году как пилотный проект всего в пяти странах, но успех вдохновил нас расширить её. Сейчас уже 79 магазинов в 18 странах получили этот сертификат. Spānijas Preces — первый не только в Латвии, но и во всей Балтии».
По словам владельца магазина Османи Касереса Бейо, сертификат — это результат многолетней работы и упорства. Османи — кубинец с испанскими корнями: один из его дедов был испанцем, эмигрировавшим на Кубу.
Он приехал в Латвию из Кубы в 1986 году, чтобы учиться машиностроению в Институте авиации, и после учёбы остался жить в Риге. В 2010 году Османи начал бизнес по импорту испанских продуктов. Со временем предприятие выросло, и сегодня ему принадлежат пять магазинов в крупнейших рынках Риги и Юрмалы. «Моя цель всегда была — привозить качественные испанские продукты и предлагать их по доступным ценам, чтобы люди могли попробовать их. Мне особенно приятно, когда покупатели благодарят за то, что я привёз эти продукты в Латвию», — говорит Османи Касерес Бейо.