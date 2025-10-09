Настоящая Испания на Центральном рынке: магазин Spānijas Preces получил международный сертификат

Он приехал в Латвию из Кубы в 1986 году, чтобы учиться машиностроению в Институте авиации, и после учёбы остался жить в Риге. В 2010 году Османи начал бизнес по импорту испанских продуктов. Со временем предприятие выросло, и сегодня ему принадлежат пять магазинов в крупнейших рынках Риги и Юрмалы. «Моя цель всегда была — привозить качественные испанские продукты и предлагать их по доступным ценам, чтобы люди могли попробовать их. Мне особенно приятно, когда покупатели благодарят за то, что я привёз эти продукты в Латвию», — говорит Османи Касерес Бейо.