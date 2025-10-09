Под Тукумсом 5-летний ребенок погиб после падения с мотоцикла: взрослый водитель был пьян
В Тукумском крае произошла трагедия — в результате аварии погиб 5-летний ребёнок. Он скончался после падения с мотоцикла, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель также получил травмы.
Несчастный случай произошёл около 19:00. Жители окрестных домов видели проблесковые маячки оперативных служб недалеко от карьера, поэтому, по всей вероятности, именно там и случилась трагедия. На песке остались следы шин мотоцикла, сообщает «Degpunktā». Официальной информации у местных нет, но один из очевидцев высказался резко: «Это ужасно, по-другому не скажешь. Но как вылечить пьяниц? Это невозможно. Так было всегда и, к сожалению, будет».
На место происшествия прибыл эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, чтобы осмотреть территорию и оценить обстоятельства. По его словам, в карьере кто-то решил “покататься” и взял с собой ребёнка, но не справился с управлением и упал. «Последствия оказались фатальными — 5-летний ребёнок погиб из-за безрассудства водителя», — отметил эксперт.
По предварительным данным, это не случайное совпадение, а результат грубых нарушений и сознательной халатности. Закон не запрещает перевозить несовершеннолетнего на мотоцикле, однако необходимо соблюдать ряд требований: ребёнок должен доставать ногами до подножек, иметь возможность надёжно держаться, а водитель обязан убедиться, что поездка будет безопасной. Для перевозки детей предусмотрено специальное оборудование.
В ходе расследования выявлены и другие нарушения. Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет, была ли у мотоцикла действующий техосмотр. Уже установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,95 промилле, не имел водительских прав, оба ехали без шлемов и защитной экипировки.
По данным полиции, транспорт двигался в темноте по неровной дороге, что значительно увеличило риск аварии.