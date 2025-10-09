Под Тукумсом 5-летний ребенок погиб после падения с мотоцикла: взрослый водитель был пьян

Несчастный случай произошёл около 19:00. Жители окрестных домов видели проблесковые маячки оперативных служб недалеко от карьера, поэтому, по всей вероятности, именно там и случилась трагедия. На песке остались следы шин мотоцикла, сообщает «Degpunktā». Официальной информации у местных нет, но один из очевидцев высказался резко: «Это ужасно, по-другому не скажешь. Но как вылечить пьяниц? Это невозможно. Так было всегда и, к сожалению, будет».