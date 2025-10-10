За три года число GPS-помех в Латвии выросло почти в 40 раз

В сентябре этого года было зафиксировано 91 нарушение работы GPS, что в 3,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 25 раз. Всего в прошлом году было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26. При составлении этих данных не удается выделить информацию о конкретных авиакомпаниях.