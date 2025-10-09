Три месяца работы и 1,3 млн евро вложений: Maxima X в Кекаве полностью преобразилась
Продолжая развитие сети магазинов в пригородах Риги, Maxima Latvija сегодня, 9 октября, после масштабной реконструкции открыла магазин Maxima X в Кекаве, на улице Гайсмас, 1.
В обновление и адаптацию магазина к новому концепту инвестировано более 1,3 миллиона евро. После улучшений магазин предлагает более удобный опыт покупок: установлены 9 касс, из которых 7 — самообслуживания, обустроена 41 парковка, тщательно продуман ассортимент и создана приятная атмосфера как для клиентов, так и для 28 сотрудников магазина. В скором времени рядом с магазином появятся станции зарядки электромобилей.
«Мы с радостью сегодня открываем магазин Maxima X в Кекаве, который после трёх месяцев интенсивной работы стал ещё удобнее и приятнее как для клиентов, так и для наших сотрудников. Учитывая потребности жителей Кекавы, теперь это настоящий магазин “у дома”, куда приятно зайти и найти всё необходимое для повседневной жизни. Всё оборудование магазина полностью обновлено — установлены энергоэффективные холодильники и современная печь, которая помогает экономить энергию и время при выпечке булочек. Улучшена и инфраструктура здания — у входа построен тамбур, который в холодное время года помогает сохранять тепло в помещениях. При реконструкции мы особенно думали и об удобстве сотрудников — расширены и модернизированы склады и служебные помещения, а также оборудованы дополнительные места для контейнеров, что делает повседневную работу более комфортной и эффективной. Мы надеемся, что благодаря этим улучшениям жители и гости Кекавы выберут этот магазин как своё основное место для покупок», — отметила Арта Эвелина Тимермана, директор департамента торговли Maxima Latvija.
После реконструкции в магазине, как и прежде, представлен широкий ассортимент товаров, в том числе значительная доля местной продукции, большой выбор готовых блюд Meistara Marka, а также продукты частной торговой марки Well Done.