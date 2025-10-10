В Улброке скандал: местный бассейн хотели ремонтировать, но теперь, возможно, придется сносить

Из заключения и приложенных фотоматериалов следует, что здание долгое время не содержалось в соответствии с принципами надлежащего управления и обслуживания. Техническое состояние сооружения и износ отдельных систем указывают на необходимость не только проведения ремонтных работ, но и разработки более широкой стратегии по его содержанию.