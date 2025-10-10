В Улброке скандал: местный бассейн хотели ремонтировать, но теперь, возможно, придется сносить
Техническое обследование Улброкского плавательного бассейна выявило критическое состояние здания, что требует не только ремонта, но и стратегического подхода к его дальнейшему содержанию. В то же время самоуправление планирует провести более масштабное обследование всех зданий, находящихся в его управлении, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Было проведено полное техническое обследование Улброкского бассейна, и его результаты были представлены 8 октября на заседании думы Ропажского края. Согласно заключению, представленному SIA “AB Clausen Latvia”, здание бассейна находится в критическом техническом состоянии, и даже в случае проведения ранее запланированной замены крыши его использование посетителями было бы небезопасным.
Эксперты выявили серьёзные повреждения в цоколе здания, стальных несущих конструкциях, системах гидро- и теплоизоляции, а также в системе отвода дождевой воды. Кроме того, установлено, что недавно смонтированная вентиляционная система не соответствует требованиям эксплуатации бассейна и особенностям помещения.
Из заключения и приложенных фотоматериалов следует, что здание долгое время не содержалось в соответствии с принципами надлежащего управления и обслуживания. Техническое состояние сооружения и износ отдельных систем указывают на необходимость не только проведения ремонтных работ, но и разработки более широкой стратегии по его содержанию.
В настоящее время рассматриваются два возможных сценария действий:
- Реконструкция существующего здания, сохраняя часть несущих конструкций;
- Полная перестройка, фактически строительство нового здания бассейна на существующем фундаменте.
Оба варианта будут анализироваться с учётом экономической эффективности, безопасности, долговечности эксплуатации и возможных источников финансирования.
Во время доклада был поднят вопрос, почему при планировании только замены крыши не был учтён очевидно плохой общий вид здания, заметный даже визуально. На заседании думы прозвучало предложение оценить действия ответственных лиц в Улброке, включая вопросы управления бассейном и целесообразность заключённого в 2023 году договора о перестройке вентиляционной системы — особенно с учётом общего технического состояния здания.
Председатель Ропажской краевой думы Сигне Грубе сообщила депутатам, что издано распоряжение о проведении визуального обследования всех зданий и инфраструктурных объектов, находящихся на балансе самоуправления. Этот шаг предпринят, чтобы своевременно выявить риски и предотвратить повторение подобных ситуаций в других объектах, обеспечивая безопасность жителей и эффективное управление муниципальной собственностью.