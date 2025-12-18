Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно, собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная (не путать с простуженной!) голова.
Телец
Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Близнецы
Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.
Рак
Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты то вы сами.
Лев
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Дева
Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.
Весы
Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.
Скорпион
Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
Стрелец
Сегодня вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под вашего контроля - будьте максимально аккуратны.
Козерог
Сколь бы сильно вам ни хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться. Вероятнее всего вас попросят удалиться, а это неприятно.
Водолей
Сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.
Рыбы
Вы возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.