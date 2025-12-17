Латвии напомнили, что за грузами по железной дороге скрываются сотни миллионов: стоит ли ломать пути
Дискуссия о демонтаже железнодорожной инфраструктуры неожиданно вывела на первый план вопрос о будущем латвийских портов. Глава Латвийской логистической ассоциации Нормундс Круминьш напомнил: за железнодорожными грузами стоят десятки миллионов евро, а у Латвии может появиться шанс включиться в новые потоки — в том числе редкоземельных металлов из Центральной Азии на американский рынок.
Есть ли будущее у портового бизнеса Латвии, если демонтировать железнодорожные пути? Председатель правления Латвийской логистической ассоциации Нормундс Круминьш в передаче TV24 «Клуб национальных интересов» заявил, что за железнодорожными грузоперевозками стоят огромные деньги. По словам Круминьша, каждый ввезенный груз приносит Латвии примерно 13–15 евро. В прошлом году объем грузов, перевезенных через границу по железной дороге, достиг примерно 9,2 тонны, что составляет более 100 миллионов евро.
Он отмечает, что тему можно рассматривать и шире. Следует учитывать еще один аспект, о котором обычно почти не говорят, но который при достаточной компетентности можно использовать в интересах Латвии. Круминьш говорит о редкоземельных металлах из Центральной Азии. Там уже заключено несколько договоров, и первый из них — на 400 тысяч тонн. Эти металлы продаются из Центральной Азии в США. «Вопрос в том, можем ли мы и каким образом привлечь ту же Америку в наш коридор? При объемах, измеряемых миллионами тонн, вариантов немного. Это либо российские порты, либо балтийские порты. Есть две возможности, и дальше это уже работа политиков, лоббистов и других вовлеченных сторон. Присутствие Америки здесь, с точки зрения безопасности, дало бы очень позитивный вклад», — подчеркнул он.