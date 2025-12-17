Латвии напомнили, что за грузами по железной дороге скрываются сотни миллионов: стоит ли ломать пути

Он отмечает, что тему можно рассматривать и шире. Следует учитывать еще один аспект, о котором обычно почти не говорят, но который при достаточной компетентности можно использовать в интересах Латвии. Круминьш говорит о редкоземельных металлах из Центральной Азии. Там уже заключено несколько договоров, и первый из них — на 400 тысяч тонн. Эти металлы продаются из Центральной Азии в США. «Вопрос в том, можем ли мы и каким образом привлечь ту же Америку в наш коридор? При объемах, измеряемых миллионами тонн, вариантов немного. Это либо российские порты, либо балтийские порты. Есть две возможности, и дальше это уже работа политиков, лоббистов и других вовлеченных сторон. Присутствие Америки здесь, с точки зрения безопасности, дало бы очень позитивный вклад», — подчеркнул он.