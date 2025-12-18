Легендарный грузовик Coca-Cola уже в Риге: где и когда его можно увидеть?

Посетители смогут поближе познакомиться с рождественским грузовиком и отправить открытку своим близким. Кроме того, в этом году за особую атмосферу на мероприятии будет отвечать харизматичный ведущий Мартиньш Спурис. Как и в прошлом году, будет работать интерактивная игровая зона, где можно будет попробовать увлекательное развлечение: с верхней части экрана "падают" виртуальные банки Coca-Cola, а задача участников – двигать настоящую подарочную коробку вправо и влево, чтобы поймать как можно больше банок. А на LED-экране, размещенном на боку грузовика, посетители смогут написать или прочитать пожелания и слова благодарности, создавая особенно теплое и эмоциональное настроение.