Жителям латвийского города сделали хороший денежный подарок на Новый год
С 1 января 2026 года жителям, задекларированным в Юрмале, будет предоставлена 90-процентная льгота на весь налог на недвижимое имущество — как на землю, так и на жилье.
Как сообщает самоуправление, уже несколько лет все юрмальчане получают 90-процентную льготу по налогу на землю, а со следующего года задекларированные в Юрмале жители будут платить налог с 90-процентной скидкой не только за землю, но и за свое жилье.
Льгота на жилье в размере 90 процентов будет применяться к той части кадастровой стоимости жилой недвижимости, которая не превышает 56 915 евро. Для ряда групп налогоплательщиков 90-процентная скидка на налог на жилье будет предоставляться на весь объект недвижимости независимо от его кадастровой стоимости. К таким группам относятся малоимущие и малообеспеченные домохозяйства, политически репрессированные лица, а также многодетные семьи.
В настоящее время в Юрмале насчитывается около 22 тысяч объектов жилой недвижимости, в которых задекларированы жители города. При этом у 89 процентов таких объектов кадастровая стоимость не превышает установленный порог в 56 915 евро. Введение налоговой льготы также на жилье приведет к снижению доходов самоуправления в 2026 году примерно на 680 тысяч евро.
Зато к жителям других городов и краев самоуправление курортного города относится не столь благосклонно. С 1 января 2026 года стоимость въезда в Юрмалу будет увеличена до 5 евро, а стоимость долгосрочных пропусков вырастет почти вдвое.