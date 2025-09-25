Съездить в Юрмалу станет дороже - город-курорт поднимает плату за въезд до 5 евро
С 1 января 2026 года въезд в Юрмалу подорожает: дневная плата составит 5 евро, а долгосрочные пропуска вырастут почти вдвое. Оппозиция предупреждает о рисках для туризма и местного бизнеса.
Юрмальская дума сегодня внесла изменения в обязательные правила, которые предусматривают повышение платы за въезд в город. Дневная плата за въезд повышена с прежних 3 евро до 5 евро, а стоимость долгосрочных пропусков увеличена фактически вдвое - с 10 евро до 20 евро за недельный пропуск, с 31 евро до 60 евро - за месячный, с 55 евро до 100 евро - за трехмесячный пропуск.
Пропуск на полгода впредь будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а пропуск на год - 270 евро вместо нынешних 180 евро.
Новая плата вступит в силу с 1 января 2026 года.
В качестве основного аргумента для повышения платы руководство Юрмальской думы называет увеличение потока транспорта в городе. Против изменений выступала оппозиция, отмечая, что повышение платы негативно скажется на потоке туристов, что в свою очередь повлияет на местный бизнес. Оппозиционные депутаты подали два предложения по изменениям в правилах - об отказе от платы за въезд в Юрмалу в зимний сезон и о том, чтобы не взимать плату за пропуска у работников юрмальских предприятий, проживающих за пределами города. Дума эти предложения отклонила.
Как заявил мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия), главная цель повышения платы за въезд - снизить интенсивность транспортных потоков, которые остаются неизменно высокими. Как указал Трукснис, с 2021 года, когда плата за въезд была увеличена до 3 евро, инфляция составила 33%, при этом нынешняя плата за въезд не выполняет своей основной задачи - сократить транзитный поток в городе.