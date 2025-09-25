Съездить в Юрмалу станет дороже - город-курорт поднимает плату за въезд до 5 евро

В качестве основного аргумента для повышения платы руководство Юрмальской думы называет увеличение потока транспорта в городе. Против изменений выступала оппозиция, отмечая, что повышение платы негативно скажется на потоке туристов, что в свою очередь повлияет на местный бизнес. Оппозиционные депутаты подали два предложения по изменениям в правилах - об отказе от платы за въезд в Юрмалу в зимний сезон и о том, чтобы не взимать плату за пропуска у работников юрмальских предприятий, проживающих за пределами города. Дума эти предложения отклонила.