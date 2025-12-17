3 знака зодиака, которым суждено встретить будущего супруга в 2026 году

Астролог утверждает, что в течение этого года в вашей жизни появится много новых людей, и один из них — тот самый человек, с которым вам суждено связать судьбу. Вас ждет грандиозное «преображение» личной жизни — от новых друзей до романтических интересов. Как бы ни хотелось остаться в своей «раковине», не упустите шанс встретить свою половинку. Выходите в свет и общайтесь. Не бойтесь открываться миру — это принесет множество благословений!