Санкции против российской нефти хотят усилить.
В мире
Сегодня 21:46
Стало известно о санкциях, которые США введут против РФ, если Кремль отвергнет мирное соглашение с Киевом
Соединённые Штаты готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в действие, если президент России Владимир Путин отвергнет мирное соглашение с Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
По информации "Радио Свобода", санкции должны затронуть прежде всего энергетический сектор. В частности их целью могут стать суда так называемого теневого флота, а также нефтетрейдеры, способствующие продаже российской нефти.
В сообщении говорится, что министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти меры с послами ряда европейских стран, а объявлено о них, как утверждается, может быть уже на этой неделе.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности усиления давления на Россию в случае, если она не согласится на мирную "сделку". В октябре Вашингтон ввёл санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". США оказывают давление и на Украину.