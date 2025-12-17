Рижские власти готовятся запустить в небо стаи дронов. Зачем они нужны в городе?
Рига стала одним из первых городов в регионе Балтийского моря, который системно подготовился к внедрению дронов в городскую среду. Об этом сообщают представители самоуправления.
Департамент развития города завершил участие в международном проекте CITYAM, в рамках которого совместно со Стокгольмом, Хельсинки, Гамбургом, Тарту и Гданьском были разработаны практические решения для интеграции беспилотных технологий в жизнь европейских городов.
Главным результатом для Риги стала разработка руководящих принципов по развитию городской воздушной мобильности. В них определен единый подход к использованию дронов в общественно значимых сферах — обеспечении безопасности, управлении инфраструктурой, экстренных службах, мониторинге критически важных объектов и медицинской логистике. Эти принципы станут основой для включения дронов в долгосрочное транспортное и территориальное планирование, а также в развитие умного города.
В документе также обозначено будущее направление развития — создание центра управления дронами, который позволит контролировать полеты, обеспечивать безопасность, информировать жителей и координировать работу операторов. Город таким образом готовится к внедрению системы U-Space — общеевропейской цифровой и автоматизированной среды для безопасного и эффективного использования беспилотников в воздушном пространстве. В ближайшей перспективе планируются тестовые полеты дронов в условиях реальной городской среды — для нужд безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, мониторинга инфраструктуры и доставки медицинских грузов.
А вот другое ведомство дроны не только запускает, но и ликвидирует. Как ранее сообщал Otkrito.lv, латвийские военные готовятся сбивать дроны с помощью систем собственного производства.