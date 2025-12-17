Рижские власти готовятся запустить в небо стаи дронов. Зачем они нужны в городе?

Главным результатом для Риги стала разработка руководящих принципов по развитию городской воздушной мобильности. В них определен единый подход к использованию дронов в общественно значимых сферах — обеспечении безопасности, управлении инфраструктурой, экстренных службах, мониторинге критически важных объектов и медицинской логистике. Эти принципы станут основой для включения дронов в долгосрочное транспортное и территориальное планирование, а также в развитие умного города.