Министр обороны заявил, что Латвия сама найдет управу на вражеские дроны
Латвия готовится сбивать дроны с помощью систем собственного производства — закупка уже в этом году.
Оборонное ведомство планирует до конца года приобрести произведённые в стране системы противодействия дронам, рассказал в пятницу в интервью LTV «Утренней панораме» министр обороны Андрис Спрудс.
Министр напомнил, что недавно прошли испытания противодроновых систем, и до конца года планируется закупить у местных производителей дроновые системы, способные сбивать другие дроны.
Спрудс также рассказал, что в следующем году будут существенно увеличены инвестиции в технологии БПЛА — с нынешних 50 до 100 миллионов евро. Примерно половина этих средств предназначена для латвийской армии дронов, другая половина - для коалиции дронов, которая создана в целях оказания помощи Украине.
Говоря о будущем госбюджете, в котором главным приоритетом определена оборона, Спрюдс отметил, что в оборонной сфере в основном все средства пойдут напрямую на укрепление оборонных возможностей страны. Важным направлением по-прежнему будет укрепление границ, особенно противовоздушная оборона. Продолжатся и мероприятия по возведению оборонных сооружений на восточной границе.
Министр также отметил, что в следующем году в Латвию начнут быстрее поступать заказанные вооружённые системы, например, системы противовоздушной обороны Iris T, новые радары, ракеты ПВО и другое оснащение.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским полицейским и пограничникам разрешат ставить помехи подозрительным дронам.