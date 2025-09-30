Латвийским полицейским и пограничникам разрешат ставить помехи подозрительным дронам
Во вторник, 30 сентября, Кабинет министров поддержал законопроект «Поправки к закону об электронных коммуникациях», который даст право Государственной полиции и Государственной погранохране в чрезвычайных и неотложных ситуациях, когда под угрозой находится общественный порядок и безопасность, а также критическая и публичная инфраструктура, временно использовать специальные средства для прерывания нежелательной радиосвязи.
Чтобы законопроект вступил в силу, его еще должен утвердить Сейм, а ответственным за дальнейшее продвижение законопроекта в Сейме назначен министр внутренних дел.
В настоящее время ни у Государственной полиции (ГП), ни у Государственной погранохраны (ГПС) нет законных полномочий принудительно сажать или уничтожать беспилотные летательные аппараты, а также нейтрализовать их, используя специальные радиосредства — подавители сигналов дронов. Сейчас такие права есть только у государственных органов безопасности и Национальных вооруженных сил.
Как сообщает МВД ЛР, технологии беспилотных летательных систем в последние годы стремительно развиваются, что способствует их использованию как в государственном и частном секторах, так и в противоправных целях. ГП ежедневно осуществляет контроль полетов беспилотников с помощью технических средств (приемных установок), позволяющих фиксировать их маршруты и определять местонахождение операторов. Так, в период с 2022 года по настоящее время зафиксировано более 2100 нарушений, связанных с использованием беспилотных аппаратов. Более половины из них выявила Государственная полиция, и около 10% нарушений можно считать очень грубыми и представляющими угрозу для общественного пространства.
При обнаружении беспилотника в запрещенной воздушной зоне или вблизи объектов критической инфраструктуры обычно невозможно сразу определить, носит ли полет злонамеренный характер, является результатом невнимательности, ошибки пилота или незнания ограничений. С учетом геополитической ситуации правоохранительным органам такие полеты следует расценивать как потенциально опасные.
