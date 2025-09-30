Латвийским полицейским и пограничникам разрешат ставить помехи подозрительным дронам

Как сообщает МВД ЛР, технологии беспилотных летательных систем в последние годы стремительно развиваются, что способствует их использованию как в государственном и частном секторах, так и в противоправных целях. ГП ежедневно осуществляет контроль полетов беспилотников с помощью технических средств (приемных установок), позволяющих фиксировать их маршруты и определять местонахождение операторов. Так, в период с 2022 года по настоящее время зафиксировано более 2100 нарушений, связанных с использованием беспилотных аппаратов. Более половины из них выявила Государственная полиция, и около 10% нарушений можно считать очень грубыми и представляющими угрозу для общественного пространства.