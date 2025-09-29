Из-за одной страны ЕС в европейской "стене от дронов" возникла огромная дыра
Пока загадочные дроны гудели над датскими и норвежскими аэропортами, необходимость для Европы противостоять новой и тревожной форме российской воздушной агрессии стала как никогда острой. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Атаки действительно имели признаки всё более разнообразной гибридной войны Москвы в Европе. Но отменённые рейсы для тысяч пассажиров стали лишь пробой той беды и хаоса, которые может принести всё более совершенная война дронов.
Европа уже ищет способы защитить своё воздушное пространство, и «стена от дронов» стоит в верхней части списка покупок. Чиновники стремятся получить обязательства по тому, как можно объединить линию систем ПВО, радаров и камер, чтобы сдерживать или сбивать российские рои дронов.
Но есть одна проблема: Венгрия, один из ближайших союзников России в блоке, не будет участвовать в проекте, что означает, что у этого амбициозного проекта может появиться «дыра» площадью 96 000 кв. км посередине.
Эксперты по безопасности ЕС заявили, что это решение создаёт серьёзную дилемму для Брюсселя, который спешит разработать новые планы обороны, способные блокировать атаки, подобные российскому рою дронов против Польши 9 сентября.
Один из экспертов предупредил, что «стена дронов» может оказаться современной «линией Мажино», особенно если её не поддержат более жёсткие меры против России, такие как готовность сбивать дроны до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО и ЕС.
Европейские эксперты по безопасности также предупредили, что Орбан может даже попытаться заблокировать весь проект стены от дронов в надежде угодить Путину.
«Будь то военные решения в ЕС, такие как усиление ПВО, или санкции против России, Венгрия вызывает серьёзную озабоченность, поскольку может использовать своё право вето для блокировки таких решений», — сказал Карло Масала, бывший заместитель директора Колледжа обороны НАТО в Риме.
Одной из систем, которая, как сообщается, войдёт в стену дронов, является совместный латвийско-эстонский проект под названием Eirshield. Система, как утверждается, использует искусственный интеллект для идентификации дронов, что позволяет ей работать в полностью автоматическом режиме.
Агрис Кипурс, соучредитель одной из оборонных компаний, участвующих в проекте, сообщил, что система использует боеголовки, способные развивать скорость до 200 км/ч для уничтожения вражеских дронов.
Как ранее писал Otkrito.lv, аэропорт Вильнюса только в сентябре приостанавливал работу из-за дронов уже четыре раза.