"Он же русский": Латвийская федерация дзюдо выступила с заявлением после того, как мать юного спортсмена оскорбила соперника на национальной почве
17 мая в Риге состоялись детские соревнования по дзюдо "Young Stars 2025", однако спортивное событие оказалось в центре общественного резонанса после инцидента, зафиксированного на видео, которое распространилось в социальных сетях.
На записи слышно, как одна из матерей, подбадривая своего сына, который проигрывал в поединке, выкрикивает на латышском языке фразу: «Noslauki asaras. Vienalga. Tas ir krievs!» («Вытри слезы. Все равно. Это же русский»). Сидящая рядом женщина возмутилась: «Вообще нормально так говорить?» «Да, очень», - ответила мать.
Эта реплика вызвала волну возмущения в обществе. Пользователи соцсетей осудили подобное поведение, назвав его не просто неспортивным, а выходящим за рамки этики и, возможно, нарушающим закон о разжигании национальной розни. Несколько человек уже написали заявление в полицию, но комментариев пока не поступало.
Зато в связи с произошедшим появился комментарий Федерации дзюдо Латвии, в котором последняя выразила решительное осуждение любых проявлений агрессии, нетерпимости и дискриминации, особенно в детском спорте. «Федерация строго осуждает агрессивное поведение, оскорбительные высказывания и нетерпимость со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также подстрекательство к ненависти, дискриминацию или негативное отношение, основанное на национальности или языке», — говорится в заявлении. Федерация напомнила, что основными ценностями дзюдо являются уважение, честность и развитие ребенка через спорт. Такие инциденты, по мнению организации, несовместимы с духом и философией дзюдо.
После случившегося была срочно созвана внеочередная встреча правления федерации для оценки ситуации и выработки конкретных шагов по предотвращению подобных случаев в будущем.
Латвийская федерация дзюдо подчеркивает, что любые проявления национальной ненависти недопустимы и организация готова полностью сотрудничать с правоохранительными органами для проведения всесторонней проверки в соответствии с законодательством Латвийской Республики. В завершение федерация напомнила, что уважение является одним из ключевых принципов дзюдо и призвала всех спортсменов, их родителей и тренеров соблюдать этот принцип не только на тренировках, но и во время соревнований, а также в повседневном общении.
В соцсетях инцидент также собрал множество возмущенных комментариев как на русском, так и на латышском языке.