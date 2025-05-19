"Он же русский": Латвийская федерация дзюдо выступила с заявлением после того, как мать юного спортсмена оскорбила соперника на национальной почве

Зато в связи с произошедшим появился комментарий Федерации дзюдо Латвии, в котором последняя выразила решительное осуждение любых проявлений агрессии, нетерпимости и дискриминации, особенно в детском спорте. «Федерация строго осуждает агрессивное поведение, оскорбительные высказывания и нетерпимость со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также подстрекательство к ненависти, дискриминацию или негативное отношение, основанное на национальности или языке», — говорится в заявлении. Федерация напомнила, что основными ценностями дзюдо являются уважение, честность и развитие ребенка через спорт. Такие инциденты, по мнению организации, несовместимы с духом и философией дзюдо.