Латвии пророчили провал, но во втором полуфинале "Евровидения" Tautumeitas заняли аж 2-е место
После завершения финала конкурса «Евровидение-2025», который прошел 17 мая в швейцарском Базеле, стали известны детальные результаты обоих полуфиналов. Как оказалось, Латвия получила очень высокие баллы: группа Tautumeitas с песней «Bur man laimi» заняла второе место во втором полуфинале, уверенно прошла в финал и в итоге стала 13-й в общем зачете.
Полуфинал состоялся 15 мая, однако его точные результаты — количество баллов и позиции участников — по правилам конкурса не разглашались до завершения финального шоу. Лишь после гранд-финала Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал полную таблицу голосования.
Согласно этим данным, Латвия заняла 2-е место среди 16 стран-участниц второго полуфинала, набрав 130 баллов. Выше оказалась только представительница Израиля Юваль Рафаэль, которая лидировала с большим отрывом (203 балла). Такой высокий результат для Латвии стал приятной неожиданностью, ведь букмекеры вообще не ставили на нашу страну - лишь в последний день Латвия еле-еле попала в ТОП-10 полуфинала.
Группа Tautumeitas представила на сцене песню «Bur man laimi» — смесь латышского фольклора, этнических мотивов и современных ритмов. Сценическое оформление было выстроено вокруг образов природы и женской силы: необычные наряды, хоровое пение и визуальные эффекты создали гипнотическую, почти мистическую атмосферу.
В финале Латвия заняла 13-е место, набрав 158 баллов. А члены жюри из разных стран и вовсе поставили Tautumeitas на 7-е место! Это один из лучших результатов страны за последние годы. Победу же одержал представитель Австрии — JJ, собрав 436 баллов.