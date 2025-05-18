Латвии пророчили провал, но во втором полуфинале "Евровидения" Tautumeitas заняли аж 2-е место

Согласно этим данным, Латвия заняла 2-е место среди 16 стран-участниц второго полуфинала, набрав 130 баллов. Выше оказалась только представительница Израиля Юваль Рафаэль, которая лидировала с большим отрывом (203 балла). Такой высокий результат для Латвии стал приятной неожиданностью, ведь букмекеры вообще не ставили на нашу страну - лишь в последний день Латвия еле-еле попала в ТОП-10 полуфинала.