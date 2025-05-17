Победитель из Австрии!
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Победителем "Евровидения-2025" стала Австрия
Музыкальный конкурс «Евровидение-2025» официально завершился. Финал состоялся 17 мая, и миллионы зрителей по всей Европе следили за выступлениями участников в прямом эфире. После напряженного голосования победитель был объявлен — титул завоевала Австрия!
Представитель Австрии JJ с песней Wasted Love набрал наибольшее количество баллов по итогам голосования жюри и телезрителей.
Латвию представляла группа Tautumeitas, которая выступила с песней "Bur man laimi". Наша страна заняла достойное 13-е место. В прошлом году Донс занял 16-е место, а единственную победу Латвии принесла Мария Наумова в 2002 году.
Второе место на "Евровидении-2025" досталось Израилю, а третье - Эстонии. Финальная таблица: