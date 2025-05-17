"Группа Tautumeitas привносит в конкурс особую атмосферу": американское СМИ хвалит Латвию на "Евровидении"
Сегодня в швейцарском Базеле проходит финал 69-го конкурса песни "Евровидение", в котором выступят представители 26 стран. Международное издание CNN, следящее за конкурсом уже седьмой год, опубликовало свой субъективный рейтинг финальных песен, оценивая их по содержанию, стилю и качеству шоу. Каково их мнение о песне “Bur man laimi”?"
Латвия благодаря Tautumeitas и их гипнотизирующему этнопоп-треку "Bur man laimi" занимает 15-ю позицию в этом рейтинге. Медиа отметило смелый выбор коллектива быть аутентичными и оставаться верными латышским корням. CNN подчеркивает латвийские корни группы, яркий сценический образ и хореографию, отмечая, что эта песня "возможно, не для всех", но именно в этом ее сила — она вдохновляет и воплощает истинную суть "Евровидения". СМИ отмечает, что группа из Латвии привносит в конкурс особое настроение.
Группа Tautumeitas отправляется в Швейцарию, чтобы представить Латвию на "Евровидении"
Группа Tautumeitas отправилась в Базель, Швейцария, где в этом году пройдет международный песенный конкурс "Евровидение". Наши девушки выступят во втором ...
Тем временем представитель Эстонии — экстравагантный Томми Кэш с песней “Espresso Macchiato” — занял в топе 11-е место, предложив настоящее шоу с иронией и игрой слов, которое вызвало как улыбки, так и удивление.
В то же время Литва, по мнению CNN, оказалась лишь на 22-м месте с песней “Tavo Akys” группы Katarsis, которую описали как тяжеловесную, экзистенциальную, сложно увлекающую. “Он — тот человек, с которым не захочется завязывать долгую беседу на вечеринке”, — иронизирует рецензент.
В самом низу рейтинга — Армения (26-е место) с песней “Survivor”, раскритикованной за чрезмерную наигранность и “псевдо-художественную эстетику”. Также Сан-Марино (25-е место) и Великобритания (24-е место) получили резкую критику, особенно за несоответствие качества песен и сценического исполнения современным стандартам.
В противоположность этому, крупные страны, такие как Италия (6-е место), Франция (5-е место) и Швейцария (4-е место), блеснули эмоциональными балладами и тщательно продуманными визуальными постановками. Лидируют в рейтинге CNN Албания, Австрия и Финляндия — каждая с мощным, оригинальным и зачастую провокационным посланием.