"Группа Tautumeitas привносит в конкурс особую атмосферу": американское СМИ хвалит Латвию на "Евровидении"

Латвия благодаря Tautumeitas и их гипнотизирующему этнопоп-треку "Bur man laimi" занимает 15-ю позицию в этом рейтинге. Медиа отметило смелый выбор коллектива быть аутентичными и оставаться верными латышским корням. CNN подчеркивает латвийские корни группы, яркий сценический образ и хореографию, отмечая, что эта песня "возможно, не для всех", но именно в этом ее сила — она вдохновляет и воплощает истинную суть "Евровидения". СМИ отмечает, что группа из Латвии привносит в конкурс особое настроение.