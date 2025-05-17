Сегодня в Латвии проходит Ночь музеев! В этом году - более обширная программа

«Популярность традиции Ночи музеев в Латвии за более чем 20 лет только укрепилась и стала очевидно любимой публикой. Статистика показывает, что количество посещений музеев растет и в повседневной жизни — в прошлом году, по сравнению с 2023-м, оно увеличилось примерно на 30 тысяч. Хотя общие показатели еще не достигли допандемийного уровня, в муниципальных, автономных и частных аккредитованных музеях число посещений уже сопоставимо или даже превышает данные 2019 года. Это подтверждают и последние данные исследования по потреблению и участию в культуре. Прошлый год также примечателен тем, что посещаемость Ночи музеев в городах и краях регионов Латвии значительно превысила показатели столицы. Призываем и в этом году обогатить свой опыт, смотря и слушая истории о наших ценностях, подготовленные музеями — и вы обязательно получите импульс продолжить процесс познания и после Ночи музеев», — призывает госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.