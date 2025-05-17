Сегодня в Латвии проходит Ночь музеев! В этом году - более обширная программа
Уже сегодня в 18:00 более 245 музеев Латвии и других организаций, формирующих общественную жизнь, приглашают посетителей насладиться Ночью музеев. Это уже 21-й год, когда музеи Латвии участвуют в международной акции, предлагая бесплатно посетить экспозиции и выставки, а также принять участие в специально подготовленных для этого вечера мероприятиях.
«Популярность традиции Ночи музеев в Латвии за более чем 20 лет только укрепилась и стала очевидно любимой публикой. Статистика показывает, что количество посещений музеев растет и в повседневной жизни — в прошлом году, по сравнению с 2023-м, оно увеличилось примерно на 30 тысяч. Хотя общие показатели еще не достигли допандемийного уровня, в муниципальных, автономных и частных аккредитованных музеях число посещений уже сопоставимо или даже превышает данные 2019 года. Это подтверждают и последние данные исследования по потреблению и участию в культуре. Прошлый год также примечателен тем, что посещаемость Ночи музеев в городах и краях регионов Латвии значительно превысила показатели столицы. Призываем и в этом году обогатить свой опыт, смотря и слушая истории о наших ценностях, подготовленные музеями — и вы обязательно получите импульс продолжить процесс познания и после Ночи музеев», — призывает госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.
Ночь музеев в 2024 году
18 мая в Латвии прошла Ночь музеев, в которой приняли участие более 217 музеев и других формирующих общественную жизнь учреждений. ...
«Европейская Ночь музеев проводится в Латвии с 2005 года, и она по-прежнему вдохновляет как музейных работников на новые креативные формы взаимодействия с публикой, так и саму публику — проявлять интерес к музеям. И это радует. К тому же мероприятие проводится во многих странах Европы и за ее пределами, что подтверждает силу и притягательность музеев», — отметила на пресс-мероприятии представитель правления Национального комитета ICOM Латвии, руководитель музея Яниса Акуратерса Майра Валтере.
Объединяющая тема Ночи музеев этого года — «Истории наших ценностей», с призывом к государственным, муниципальным и частным музеям, а также другим организаторам культурной жизни выделить наиболее значимые ценности в своих коллекциях и рассказать о них обществу.
В Риге и ее окрестностях посетителей ждут более 92 культурных мест — это больше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 80 точек Ночи музеев. «Латвийский Национальный исторический музей приглашает посетителей во все четыре своих отделения: Музейное хранилище в Дзегужкалнсе, Даудери в Саркандаугаве, Музей Народного фронта в Старой Риге и Рижский замок. В этом году особенно разнообразно будут представлены исторические ценности Рижского замка — ведь это будет первая и единственная Ночь музеев в замке без обустроенных музейных экспозиций. Мы приглашаем познакомиться с историей величественных залов замка и осознать Рижский замок как особую архитектурную и историческую ценность», — подчеркнул заместитель директора музея по научной работе, доктор исторических наук Том Кикутс.
В регионах мероприятия пройдут в 153 местах.
- В Видземе — 43,
- в Курземе — 46,
- в Латгале — 40,
- в Земгале — 24 культурных локации.
«Посещаемость Ночи музеев нас радует уже много лет. Количество посетителей колеблется около 2000 каждый год. Конечно, многое зависит от программы, стараемся удерживать интерес. В этом году предложим контрастную программу: от поездки на ночном автобусе и танцев у крепостных стен до бани и созерцательной поэзии. Среди выставок — Лимбажи как конечный пункт автобусных маршрутов, 100 уникальных предметов из музейного сейфа и мельница Perpetuum mobile», — рассказывает главный специалист Лимбажского музея Гундарс Плешс.
От частных музеев на пресс-мероприятии выступила директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба: «На Ночи музеев, которая пройдет под девизом "Истории наших ценностей: свобода", мы приглашаем вспомнить значение свободы в прошлом, настоящем и будущем. Посетители смогут увидеть постоянную экспозицию, выставку Вилниса Хенрихсонса "Второе пришествие" (с участием самого художника), а также экспозицию "История КГБ в Латвии" в здании Углового дома. Мы расскажем и о памятнике "Невзирая на чужую власть", и о путешествии плюшевого медведя Мика к свободе, а также пригласим всех на фото-акцию "Сила свободы". Иностранные гости смогут пообщаться с историками музея о событиях в Латвии XX века».
Особую программу к Ночи музеев подготовил спонсор мероприятия — VAS Latvijas Loto: «В пяти точках продаж — в Валмиере, Лимбажи, Лиепае, Кулдиге и нашем офисе в Старой Риге — будет представлена часть художественной коллекции лотереи к Столетию. Это картины, украшающие билеты Столетней лотереи. Мало кто знает, что эти картины принадлежат государственному предприятию Latvijas Loto, а значит — нам всем. Поэтому мы рады показать, какие истории о латвийских ценностях отразили любимые и признанные, а также молодые и талантливые художники», — сообщил председатель правления Эдгар Лединьш.
Традиционный партнер Ночи музеев — издательство Zvaigzne ABC — также приглашает в свои книжные магазины, где посетителей ждут встречи с писателями, местными производителями и специальные скидки, действующие весь день.