Ночь музеев пройдет в 21-й раз: тема года - "Истории наших ценностей".
В Латвии
Вчера 11:04
На Ночь музеев можно будет добраться на поезде со скидкой в 50%
Во время ежегодной акции Ночь музеев, которая состоится 17 мая, пассажиры смогут воспользоваться 50% скидкой на билеты на один рейс по полной цене в поездах, курсирующих с 18:00 до полуночи.
Для билетов, приобретенных на сайте или в мобильном приложении Vivi, скидка будет применяться автоматически. Также билеты со скидкой можно будет купить в кассах железнодорожных станций. Если касса на конкретной станции будет закрыта, приобрести билет со скидкой можно будет у контролера-кондуктора в поезде. Постоянные скидки, например, для владельцев удостоверений «Почетная семья», не суммируются с акцией Ночи музеев.
В Латвии Ночь музеев пройдет уже в 21-й раз. Темой этого года станет «Истории наших ценностей». Мероприятие будет проходить с субботнего вечера (с 18:00) до часа ночи воскресенья. Вход в музеи во время акции будет бесплатным. С программой Ночи музеев можно ознакомиться на сайте.