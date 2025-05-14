На Ночь музеев можно будет добраться на поезде со скидкой в 50%

Для билетов, приобретенных на сайте или в мобильном приложении Vivi, скидка будет применяться автоматически. Также билеты со скидкой можно будет купить в кассах железнодорожных станций. Если касса на конкретной станции будет закрыта, приобрести билет со скидкой можно будет у контролера-кондуктора в поезде. Постоянные скидки, например, для владельцев удостоверений «Почетная семья», не суммируются с акцией Ночи музеев.