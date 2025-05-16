"Турист или русский шпион?" Газета The New York Times рассказала, как в Латвии ловят диверсантов из РФ
"Латвийские спецслужбы призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на радиопередающее оборудование и провокационные вопросы — однако некоторые признаки шпионов могут легко совпадать с видом обычного туриста", - пишет одно из крупнейших американских изданий The New York Times.
"Предупреждение гласит: спортивный, неопрятного вида человек с рюкзаком, нагруженным снаряжением для выживания, может оказаться вовсе не туристом, а российским шпионом или диверсантом. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной латвийской Службой военной разведки и безопасности", - сообщает издание.
"Хотя масштаб угрозы, связанной с пересечением границы шпионами или диверсантами, остается неясным, само предупреждение отражает тревожность, усилившуюся на фоне войны в Украине, в маленькой стране, долгое время входившей в состав Советского Союза и до сих пор с опаской и недоверием относящейся к своему гораздо более мощному соседу. Латвия входит в НАТО, однако заявления бывшего президента США Дональда Трампа ставили под сомнение готовность Америки защищать союзников по альянсу",- продолжает газета.
Американские журналисты сомневаются, в эффективности инструкций, выданных жителям Латвии: "Некоторые признаки, которые указаны в отчете, не позволили бы отличить обычного туриста от потенциального диверсанта. Например, советуется обращать внимание на спортивных и неопрятных людей с плохой гигиеной, стрижками «под армию», в спортивной одежде, с иностранными документами или валютой, а также на тех, кто ночует в лесах или у воды".
"В то же время упоминаются и более очевидные признаки: интерес к политическим взглядам местных жителей, повышенное внимание к критической инфраструктуре и ее фотографирование, неправильная латышская речь, наличие снаряжения для выживания или радиостанций".
С одной стороны, служба советует насторожиться, если человек имеет карты и навигационное оборудование, с другой — если он, наоборот, плохо ориентируется на местности. Также предупреждается, что диверсанты могут выдавать себя за сотрудников таких организаций, как Красный Крест или ООН.
По мнению бывшего старшего директора по оборонной политике Совета национальной безопасности США Ханса Биннендайка, подобные рекомендации — часть более широкой стратегии укрепления обороны Латвии перед лицом многоуровневой угрозы со стороны России, включая дезинформацию, кибервойну и возможные военные действия. Он отметил: «Существует общее ощущение, что как только война в Украине закончится, или будет достигнуто перемирие, Россия сможет переориентироваться и восстановить свои вооруженные силы. Тогда встанет вопрос — останется ли НАТО в нынешней форме, способной сдерживать агрессию?»
"Латвия, как и другие страны Балтии и Восточной Европы, давно рассматривает Россию как потенциальную угрозу и вступила в НАТО сразу, как только это стало возможным — более 20 лет назад. Однако вторжение России в Украину в 2022 году усилило эти опасения и побудило такие страны, как Финляндия и Швеция, отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу", - напоминает NYT.
Но отдельные бдительные граждане Латвии не ждут инструкций от спецслужб, и сами пытаются разоблачать шпионов. Так, недавно в Риге подозрения вызвал мужчина «славянско-азиатской внешности», который фотографировал железнодорожный мост и делал пометки в телефоне.