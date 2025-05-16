"Турист или русский шпион?" Газета The New York Times рассказала, как в Латвии ловят диверсантов из РФ

"Латвия, как и другие страны Балтии и Восточной Европы, давно рассматривает Россию как потенциальную угрозу и вступила в НАТО сразу, как только это стало возможным — более 20 лет назад. Однако вторжение России в Украину в 2022 году усилило эти опасения и побудило такие страны, как Финляндия и Швеция, отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу", - напоминает NYT.