Кругом шпионы! Рижанку напугал подозрительный мужчина, фотографировавший Железнодорожный мост

Пользовательница соцсети Х поделилась тревожным наблюдением: вечером, застряв в пробке на Каменном мосту в Риге, она заметила мужчину «славянско-азиатской внешности», который фотографировал оба конца Железнодорожного моста и делал какие-то пометки в телефоне. «Наверное, турист, интересующийся железной дорогой, правда?» — с долей иронии написала она.