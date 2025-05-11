Кругом шпионы! Рижанку напугал подозрительный мужчина, фотографировавший Железнодорожный мост
Случай с мужчиной, фотографирующим мост в центре Риги, вызвал бурную дискуссию в соцсетях — пользователи спорят, где граница между бдительностью и паранойей.
Пользовательница соцсети Х поделилась тревожным наблюдением: вечером, застряв в пробке на Каменном мосту в Риге, она заметила мужчину «славянско-азиатской внешности», который фотографировал оба конца Железнодорожного моста и делал какие-то пометки в телефоне. «Наверное, турист, интересующийся железной дорогой, правда?» — с долей иронии написала она.
Ik pa brīdim iedomājos par šovakar redzēto, sēžot korķī uz Akmens tilta - kāds slāviski-aziātiska paskata vīrietis stāvēja uz Akmens tilta un ar telefonu fotografēja Dzelzceļa tilta vienu un otru galu, kaut ko pierakstīja. Noteikti kāds tūrists, kuru interesē dzelzceļš, vai ne?— Renate (@renatelz) May 8, 2025
История вызвала волну обсуждений: от предположений о шпионаже до размышлений о паранойе, безопасности и границах нормальности в эпоху технологий и тревожности. Вот что написали пользователи:
- «Я вот часто думаю о стратегических объектах — разве в интернете и Google Maps недостаточно материалов, чтобы что-то спланировать? Там полно снимков».
- «Разве снимать мосты запрещено?»
- «Скорее всего, русский агент. Готовятся к нападению, возможно — к подрыву моста. Передает свои фото нашим врагам. Не будьте наивны — мирной жизни осталось недолго».
- «Можно было бы выйти из машины и поговорить с ним напрямую. Да, не тот эндорфин, как от поста в соцсетях, скорее — стресс и страх. Но службы не могут быть везде».
- «Надеюсь, вы сразу позвонили в полицию или в службу безопасности. Номер найти — дело пяти секунд. Его могли бы оперативно задержать».
- «Отправлять такого человека на задание было бы глупо — есть масса людей, кто выглядит совершенно иначе, но справятся лучше».
- «Я тоже иногда так делаю — просто люблю наблюдать за небом. В следующий раз надену капюшон и буду оглядываться по сторонам».
- «Конечно, целенаправленная съемка и записи выглядят необычно, но все это давно доступно из любой точки мира. Можно даже изучить конструкцию опор моста».