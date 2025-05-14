Эксперты изучили экономику РФ и пришли к выводу, что все гораздо хуже, чем об этом говорит Кремль

По его словам, значительная часть финансирования военной машины проходит через банковскую систему. «Если добавить это к официальным бюджетным данным, то дефицит бюджета может быть примерно в два раза выше, чем указано в официальной статистике», — заявил он. Это, в свою очередь, увеличивает финансовые риски в банковской системе, так как банки показывают высокий рост кредитования. «Все эти показатели мы обычно рассматриваем, когда пытаемся предсказать банковский кризис», — заключил Беккер.