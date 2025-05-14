Эксперты изучили экономику РФ и пришли к выводу, что все гораздо хуже, чем об этом говорит Кремль
Российская экономика находится во все более шатком положении из-за перехода на военные рельсы и санкций Запада, введенных в ответ на вторжение Москвы в Украину, говорится в отчете Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE).
Как пишет Reuters, отчет, подготовленный к обсуждению министров финансов Евросоюза, отмечает, что, хотя экономика России внешне остается относительно стабильной, ее устойчивость поверхностна, тогда как внутренние дисбалансы и структурные слабости нарастают.
«Фискальные стимулы военной экономики поддерживают экономику в краткосрочной перспективе, но опора на непрозрачные источники финансирования, искаженную систему распределения ресурсов и сокращающиеся бюджетные резервы делает это устойчивым только на короткий срок. Вопреки нарративам Кремля, время не играет на стороне России», — говорится в документе.
С начала войны в Украине в феврале 2022 года ЕС ввел 16 пакетов санкций против России, нацеленных на ее основные источники дохода — экспорт нефти, газа и угля. Другие западные страны, включая США, Канаду, Великобританию и Японию, также ввели санкции. Россия, стремясь продемонстрировать бесполезность западных санкций, утверждает, что ее валовой внутренний продукт вырос на 4,3% в 2024 году после роста на 3,6% в 2023 году.
Однако Торбьерн Беккер, представлявший отчет SITE министрам финансов ЕС, заявил, что российской статистике по ВВП нельзя доверять, поскольку Москва, скорее всего, значительно занижает уровень инфляции, что влияет на расчеты реального ВВП.
«Россия заявляет, что инфляция составляет 9-10%. Тогда почему ключевая ставка Центробанка находится на уровне 21%? Какой нормальный центральный банк держал бы ставку на 11,5 процентного пункта выше инфляции? Если бы любой из наших центробанков так поступил, его руководство уволили бы на следующий день», — сказал Беккер журналистам.
«Это очевидное указание на то, что инфляция, возможно, не отражает реальность. А если занижается инфляция, то реальные показатели ВВП, наоборот, завышаются», — добавил он. Он также указал на ограничения бюджета России, вызванные падением доходов от нефти, газа и угля, а также ростом военных расходов. С начала вторжения в Украину, несмотря на масштабные военные действия, Россия ежегодно отчитывается о бюджетном дефиците в размере 2% ВВП.
«Бюджетные показатели России не соответствуют тому, что, как мы считаем, она тратит на войну», — отметил Беккер.
По его словам, значительная часть финансирования военной машины проходит через банковскую систему. «Если добавить это к официальным бюджетным данным, то дефицит бюджета может быть примерно в два раза выше, чем указано в официальной статистике», — заявил он. Это, в свою очередь, увеличивает финансовые риски в банковской системе, так как банки показывают высокий рост кредитования. «Все эти показатели мы обычно рассматриваем, когда пытаемся предсказать банковский кризис», — заключил Беккер.
Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он выступает за введение новых санкций против России в ближайшие дни, если Москва не согласится на прекращение огня, указав в качестве возможных целей финансовый сектор, а также нефтегазовую сферу.
«Наше намерение — ввести новые санкции против России в ближайшие дни, если Москва откажется реализовать прекращение огня. Мы координируем действия в этом направлении», — заявил Макрон в интервью на телеканале TF1.
Но если РФ страдает от действий недружественных стран, то есть осудивших ее нападение на Украину, то Латвия пародоксальным образом понесет урон от союзников. По мнению экономистов, в связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом тарифами Латвия получит сразу два удара – от США и Европейского Союза.