"Латвия получит сразу два удара": экономисты опечалены перспективами развития страны

Представитель Банка Латвии также отметил высокую неопределенность ситуации. Он напомнил, что во время первого срока Трампа введение пошлин сопровождалось укреплением доллара, что частично компенсировало их эффект: "Тогда европейские производители могли не повышать цены. Доллар стал дороже, и при конвертации выручки в евро компании получали больше. Наши предприятия работают в еврозоне, и это смягчало влияние тарифов. Сейчас сложно сказать, повторится ли такая ситуация. Первая реакция рынка – ослабление доллара, что во многом связано с этим нетипично крупным шоком".