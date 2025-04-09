"Латвия получит сразу два удара": экономисты опечалены перспективами развития страны
В связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом тарифами Латвия получит два удара – от США и Европейского Союза. Такая оценка была озвучена в среду на заседании комиссии Сейма по экономике главой управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдисом Руткасте.
По словам Руткасте, сначала удар последует от США в тех секторах, которые напрямую работают на американских рынках, а затем и от ЕС – основного торгового партнера Латвии, активно торгующего с США.
Представитель Банка Латвии пояснил, что текущие расчеты показывают: 25-процентные импортные пошлины могут привести к снижению ВВП Латвии на 0,5–1%. И допустил, что влияние на инфляцию может оказаться незначительным, если Латвия не примет ответных мер и не введет повышенные тарифы на импорт из США (хотя его объемы в Латвии довольно малы).
"В целом, даже с учетом ответных мер, инфляция не станет главной головной болью. Проблемы создаст экономика. [...] Экспорт Латвии в США составляет 4%, включая товары и услуги, но у нас есть значительные косвенные последствия", – объяснил Руткасте. Латвия экспортирует различные сырьевые товары европейским производителям, которые затем поставляют продукцию в США.
Представитель Банка Латвии также отметил высокую неопределенность ситуации. Он напомнил, что во время первого срока Трампа введение пошлин сопровождалось укреплением доллара, что частично компенсировало их эффект: "Тогда европейские производители могли не повышать цены. Доллар стал дороже, и при конвертации выручки в евро компании получали больше. Наши предприятия работают в еврозоне, и это смягчало влияние тарифов. Сейчас сложно сказать, повторится ли такая ситуация. Первая реакция рынка – ослабление доллара, что во многом связано с этим нетипично крупным шоком".