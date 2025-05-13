Предчувствие войны: Путин собирает войска у границ одной из стран НАТО
Российские войска, судя по всему, скапливаются у границы с Финляндией — этот тревожный шаг усилил опасения по поводу возможного глобального конфликта.
Как сообщает британское издание Express, новые спутниковые снимки зафиксировали рост российской военной активности возле восточной границы Финляндии, вызвав новые опасения, что напряженность может достичь критической точки. Финляндия и Швеция вступили в НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно, и, похоже, Москва начала реализовывать свои угрозы применения «военно-технических мер» в случае расширения альянса на восток.
Снимки, полученные шведским телеканалом SVT от спутниковой компании Planet Labs, демонстрируют концентрацию войск и военной инфраструктуры в районах Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Оленье на северо-западе России. Это развертывание напоминает накопление российских войск у границ Украины в ноябре 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения, развязанного Владимиром Путиным.
С февраля, по данным MailOnline, в Каменке, всего в 35 милях от финской границы, было установлено более 130 военных палаток, способных разместить до 2000 солдат.
Россия предупреждала о применении «военно-технических мер» в ответ на вступление Финляндии в НАТО в апреле 2023 года — и нынешние действия могут быть попыткой «преднамеренно испытать единство НАТО», заявил заместитель начальника обороны Финляндии.
В интервью немецкой газете Welt в прошлом месяце подполковник Веса Виртанен отметил: «Россия постоянно испытывает пятую статью НАТО с помощью миграционного давления, кибератак, глушения GPS и информационных атак».
«Во время войны в регионе было около 20 тысяч солдат и примерно четыре бригады в резерве. Сейчас мы видим, как Россия строит новую инфраструктуру и, как только сможет, перебросит туда больше войск. Так что в будущем там будет больше солдат, чем до начала войны в Украине», — добавил он.
Авиабаза в Оленье, примерно в 90 милях от Финляндии, по данным киевских властей, также функционирует — оттуда российские бомбардировщики совершают налеты на Украину. Кроме того, Путин объявил о создании нового Ленинградского военного округа возле границы с Финляндией и направил туда несколько воинских подразделений после вступления Финляндии в НАТО.
Как недавно писало другое британское издание - The Economist - в настоящее время РФ пока не готова к широкому противостоянию с НАТО, но уже через шесть месяцев может быть готова к нападению на одну из балтийских стран, а еще через два года - к ограниченной войне против нескольких стран.