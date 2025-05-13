Предчувствие войны: Путин собирает войска у границ одной из стран НАТО

«Во время войны в регионе было около 20 тысяч солдат и примерно четыре бригады в резерве. Сейчас мы видим, как Россия строит новую инфраструктуру и, как только сможет, перебросит туда больше войск. Так что в будущем там будет больше солдат, чем до начала войны в Украине», — добавил он.