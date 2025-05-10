"Уже через полгода": британское издание проанализировало готовность РФ напасть на страны Балтии

Западные разведывательные агентства тщательно изучили, сколько времени это может занять, сообщает издание. Их выводы значительно различаются. США говорят, что Россия восстановит свою армию в течение следующего десятилетия. Норвежская разведка считает, что "самое раннее" это будет 5-10 лет. А оценки Украины предполагают от 5 до 7; немецкие — от 5 до 8. Эстонские спецслужбы настроены наименее оптимистично, предлагая России от 3 до 5 лет на создание новых формирований в зависимости от хода войны, экономики России и сохранения санкций.