"Уже через полгода": британское издание проанализировало готовность РФ напасть на страны Балтии
Как пишет британское издание The Economist, в настоящее время РФ пока не готова к широкому противостоянию с НАТО, но уже через шесть месяцев может быть готова к нападению на одну из балтийских стран, а еще через два года - к ограниченной войне против нескольких стран.
Западные разведывательные агентства тщательно изучили, сколько времени это может занять, сообщает издание. Их выводы значительно различаются. США говорят, что Россия восстановит свою армию в течение следующего десятилетия. Норвежская разведка считает, что "самое раннее" это будет 5-10 лет. А оценки Украины предполагают от 5 до 7; немецкие — от 5 до 8. Эстонские спецслужбы настроены наименее оптимистично, предлагая России от 3 до 5 лет на создание новых формирований в зависимости от хода войны, экономики России и сохранения санкций.
Людские ресурсы также являются серьезным ограничением, указало издание. "В краткосрочной перспективе РФ набирает около 30 тыс. человек в месяц, но в будущем страна столкнется с проблемами сокращения и старения населения", - констатировало издание. "Восстановление материальных средств будет намного быстрее и проще, чем фактическая способность использовать силы", - отметил Майкл Кофман из Фонда Карнеги.
Вооруженные силы России значительно улучшились, например, в поиске и нанесении ударов по целям с помощью беспилотников, но их способность масштабировать это ограничена качеством работы войск, офицеров и штаба. Качество российских войск пострадало из-за тяжелых потерь. На Западе считают, что с конца 2024 года российские военные госпитали работают на пределе своих возможностей.
В материале указано, что РФ, скорее всего, будет воздерживаться от любых военных действий, которые могут привести к срабатыванию пятой статьи НАТО. Но ее аппетит может вырасти не в последнюю очередь, если она подумает, что глава Белого дома Дональд Трамп может проигнорировать мелкие нарушения. "В ближайшие годы Россия постепенно станет более склонной использовать военную силу, чтобы оказать давление или бросить вызов НАТО в целом или отдельным странам альянса", - утверждает датская разведка.