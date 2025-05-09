Максимальный штраф в 350 евро: в Земгале наказан велосипедист с советскими значками
Государственная полиция в связи с 9 мая на данный момент начала 36 административных дел во всех регионах Латвии и задержала двух человек.
Почти все административные дела возбуждены за использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф: до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических.
Одно административное производство начато за нарушение общественного порядка — за поведение, противоречащее общепринятым нормам, нарушающее покой людей, работу учреждений, предпринимателей или других организаций, либо создающее угрозу безопасности самого нарушителя или окружающих.
В Рижском регионе в основном фиксировались случаи, когда жители сообщали в полицию о надписях на стенах зданий на русском языке с текстами, прославляющими войну, а также о разрисованных участках проезжей части.
Муниципальная полиция Риги обо всех этих случаях немедленно уведомляла соответствующие структуры Рижской думы для удаления этих надписей. Также фиксировались попытки воспроизведения песен, прославляющих военную агрессию, или возложения цветов на месте снесенного памятника в парке Узварас.
В Курземском регионе почти все нарушения связаны с памятными местами или кладбищами, где, несмотря на ранее распространенные полицейские предупреждения, возложение цветов и свечей происходило на месте демонтированных памятников или в форме, создающей композиции, прославляющие военную агрессию. Цветы сопровождались как георгиевскими ленточками, так и лентами с различными военными лозунгами на русском языке.
В Земгале, например, один велосипедист прикрепил к одежде значки бывшего пионерского движения СССР. В этом случае было начато административное дело, и сразу назначен максимальный штраф — 350 евро.
В Латгальском регионе зафиксировано больше случаев, когда люди направлялись именно к местам демонтированных памятников.
В Видземе, на Братском кладбище в Яунпиебалге, на памятнике обнаружены надписи "Z" и "V", а на месте демонтированного памятника были возложены цветы и посажена туя. На данный момент наложенные штрафы составляют от 300 до 350 евро. Также проводится оценка публикаций в социальных сетях, где сторонники российской военной агрессии не стесняются открыто выражать свою позицию.
По оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности, до 15:30 9 мая в Латвии обстановка оставалась спокойной, серьезные инциденты безопасности предотвращены.
Ранее Otkrito.lv писал: