Максимальный штраф в 350 евро: в Земгале наказан велосипедист с советскими значками

В Видземе, на Братском кладбище в Яунпиебалге, на памятнике обнаружены надписи "Z" и "V", а на месте демонтированного памятника были возложены цветы и посажена туя. На данный момент наложенные штрафы составляют от 300 до 350 евро. Также проводится оценка публикаций в социальных сетях, где сторонники российской военной агрессии не стесняются открыто выражать свою позицию.