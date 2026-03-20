Дело о мошенничестве в IT-закупках: Йоренс Лиопа арестован отстранен от должности в Управлении охраны природы
Управление охраны природы 19 марта по официальному запросу получило подтверждение от Государственной полиции о задержании Йоренса Лиопы по делу о возможном мошенничестве в сфере закупок информационных технологий. В связи с этим принято решение отстранить его от занимаемой должности, говорится в заявлении учреждения.
Йоренс Лиопа с 6 августа 2025 года занимал должность заместителя директора Департамента охраны природы. В его зоне ответственности находились развитие процессов электронных услуг и цифровизации, реализация проектов по развитию системы управления природными данными Ozols, а также контроль и внедрение политики информационной безопасности в базах данных учреждения.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования Европейской прокуратуры по делу о мошенничестве в IT-закупках были задержаны 21 человек, включая должностных лиц.
По неофициальной информации, распространенной Латвийским телевидением, одним из арестованных является бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа. Он покинул этот пост после выявленных проблем с IT-обеспечением во время прошлогодних муниципальных выборов. Позднее Лиопа занял должность заместителя директора Департамента охраны природы.
В день, когда появилась информация о возможных обысках, в Управлении охраны природы подтвердили, что Лиопа не явился на работу и не был доступен ни по одному каналу связи.
Также сообщалось, что внимание правоохранительных органов в рамках расследования мог привлечь владелец компании Corporate Solutions Айгарс Церус, однако в самой компании комментарии не предоставили.
Отдельно Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ведет расследование по делу о разглашении служебной информации. В нем фигурируют государственный секретарь Министерства умной администрации и регионального развития Эдвин Балшевичс, представитель Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.