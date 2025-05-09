Георгиевские ленточки и пение военных песен - количество нарушений 9 мая продолжает расти
Государственная полиция Латвии сообщила, что к полудню 9 мая уже были задержаны два человека, а в разных регионах страны начато 14 административных процессов по нарушениям.
Выявлены следующие административные правонарушения: нанесение букв "V" и "Z" на памятник у братских могил в Яунпиебалге, воспроизведение русских военных песен, возложение цветов и справление естественных нужд у демонтированных советских памятников, а также использование символики, прославляющей военную агрессию России, — георгиевских ленточек, красных звезд ордена Ленина, композиции из цветов, выполненные в цветах российского флага, — в общественных местах. Также были зафиксированы призывы, прославляющие военную агрессию, в социальных сетях Facebook.
Полиция напоминает, что сегодня в Латвии усиленно работают Государственная полиция, Служба безопасности, муниципальные полицейские и другие партнеры, которые выполняют заранее подготовленный план обеспечения общественного порядка и безопасности. В зависимости от текущей ситуации меры безопасности могут быть усилены или изменены.
Также напоминаем, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные мероприятия, праздники, собрания, шествия и пикеты, которые направлены против национальной безопасности, разделяют общество, искажают историю и подрывают солидарность с народом Украины. Также возложение цветов на места, где находились демонтированные советские памятники, будет считаться прославлением этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуальное возложение цветов на места захоронений не запрещено, не будет допущено сборов людей в этих местах, а также прославление военной агрессии, оправдание войны и агрессора.
Граждане, которые имеют информацию о планируемых на 9 мая провокациях, демонстративных или провокационных действиях, направленных на раскол общества или распространение сообщений в интересах России, призываются сообщать эту информацию в Службу безопасности, позвонив по телефону 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv. В случае, если кто-то станет свидетелем таких действий 9 мая, его просят незамедлительно сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 112.