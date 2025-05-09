Георгиевские ленточки и пение военных песен - количество нарушений 9 мая продолжает расти

Также напоминаем, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные мероприятия, праздники, собрания, шествия и пикеты, которые направлены против национальной безопасности, разделяют общество, искажают историю и подрывают солидарность с народом Украины. Также возложение цветов на места, где находились демонтированные советские памятники, будет считаться прославлением этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуальное возложение цветов на места захоронений не запрещено, не будет допущено сборов людей в этих местах, а также прославление военной агрессии, оправдание войны и агрессора.