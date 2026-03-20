Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется - заручитесь помощью друзей.

Телец

Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого - компания старых, испытанных друзей.

Близнецы

Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...

Рак

Сколь бы странными не казались идеи посещающие вашу, а также окрестные головы, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.

Лев

Возможно, сегодняшний день вам покажется наихудшим в жизни. Не расстраивайтесь, если это действительно так, то в будущем вас ожидает исключительно безоблачное существование.

Дева

Если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.

Весы

Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет.

Скорпион

Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.

Стрелец

Сегодня всякие поползновения к сотрудничеству с вами будут на корню задавлены могучею вашей индивидуальностью. Постарайтесь хоть человека не покалечить.

Козерог

Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.

Водолей

Сегодня вы будете вольной птицей, никакие дела или обязательства не будут вас держать. Летайте в свое удовольствие.

Рыбы

Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе поозорничать всласть.

