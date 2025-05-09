Люди возлагают цветы к месту захоронения в парке Дубровина в Даугавпилсе (09.05.25)
9 мая в Даугавпилсе люди возложили цветы в разрешенных местах, где находятся захоронения павших.
ФОТО: люди возлагают цветы к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе
9 мая люди приходят возложить цветы к мемориалу на месте захоронения павших в парке Дубровина в Даугавпилсе, вспоминая жертв Второй мировой войны.
9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные мероприятия, праздники, собрания, шествия и пикеты, которые направлены против национальной безопасности, разделяют общество, искажают историю и подрывают солидарность с народом Украины. Индивидуальное возложение цветов на места захоронений не запрещено.
В парке Дубровина в Даугавпилсе на братской могиле сооружен мемориал - в его центре расположены 7 клиновидных гранитных памятников, на которых укреплены металлические пластины с именами похороненных воинов. Перед ними установлена памятная плита и устройство для Вечного огня.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что к полудню 9 мая уже были задержаны два человека, а в разных регионах страны начато 14 административных процессов по нарушениям.
Выявлены следующие административные правонарушения: нанесение букв "V" и "Z" на памятник у братских могил в Яунпиебалге, воспроизведение русских военных песен, возложение цветов и справление естественных нужд у демонтированных советских памятников, а также использование символики, прославляющей военную агрессию России, — георгиевских ленточек, красных звезд ордена Ленина, композиции из цветов, выполненные в цветах российского флага, — в общественных местах. Также были зафиксированы призывы, прославляющие военную агрессию, в социальных сетях Facebook.