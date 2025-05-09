ФОТО: люди возлагают цветы к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе

Выявлены следующие административные правонарушения: нанесение букв "V" и "Z" на памятник у братских могил в Яунпиебалге, воспроизведение русских военных песен, возложение цветов и справление естественных нужд у демонтированных советских памятников, а также использование символики, прославляющей военную агрессию России, — георгиевских ленточек, красных звезд ордена Ленина, композиции из цветов, выполненные в цветах российского флага, — в общественных местах. Также были зафиксированы призывы, прославляющие военную агрессию, в социальных сетях Facebook.