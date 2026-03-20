Латвия запрещает "порноместь": опубликовал чужое интимное фото или создал дипфейк - получи судимость
Латвия криминализировала распространение чужих интимных фото и стала одной из немногих стран, где за "порноместь" и ИИ-манипуляции теперь грозит реальный срок.
Для укрепления защиты пострадавших, создания более безопасной и ответственной цифровой среды, а также повышения осведомленности общества о праве на неприкосновенность частной жизни Сейм в четверг, 19 марта, окончательно поддержал поправки к Уголовному закону, устанавливающие уголовную ответственность за распространение материалов интимного характера без согласия изображенного на них лица. Одновременно комиссия предлагает увеличить срок давности уголовной ответственности за половые преступления против детей с 20 до 35 лет.
Уголовный закон дополнен новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность за распространение интимных фото, видео и иных аналогичных материалов другого лица без его согласия. Ответственность предусмотрена также в случаях, когда подобные материалы искусственно созданы или изменены — например, с помощью программ обработки изображений или инструментов искусственного интеллекта.
За совершение такого преступления законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа. Кроме того, ответственность наступит и за угрозы распространить подобные материалы. В случаях, когда указанными действиями причинен существенный вред, может быть назначено лишение свободы сроком до трех лет.
В целях более широкой защиты прав жертв торговли людьми данными поправками усиливается уголовная ответственность в случаях, когда жертва торговли людьми вовлекается в изготовление порнографии. Помимо этого, поправки устанавливают уголовную ответственность за осознанное использование лица, подвергшегося торговле людьми. Таким образом расширяется круг лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делам о торговле людьми: к ответственности смогут привлекаться не только организаторы и посредники, но и лица, осознанно пользующиеся услугами жертв торговли людьми.
Также увеличивается срок давности по половым преступлениям против детей: отныне по таким преступлениям срок давности наступает через 35 лет после достижения пострадавшим совершеннолетия вместо прежних 20 лет.
По половым преступлениям, за которые предусмотрено пожизненное заключение, суд сможет принять решение о применении срока давности, если с момента достижения пострадавшим совершеннолетия прошло 40 лет вместо прежних 30.