Латвия запрещает "порноместь": опубликовал чужое интимное фото или создал дипфейк - получи судимость

Для укрепления защиты пострадавших, создания более безопасной и ответственной цифровой среды, а также повышения осведомленности общества о праве на неприкосновенность частной жизни Сейм в четверг, 19 марта, окончательно поддержал поправки к Уголовному закону, устанавливающие уголовную ответственность за распространение материалов интимного характера без согласия изображенного на них лица. Одновременно комиссия предлагает увеличить срок давности уголовной ответственности за половые преступления против детей с 20 до 35 лет.