Товары из России и Беларуси хотят сильнее ограничить: что задумало правительство Латвии
Правительство представило новый план — начать более широкое ограничение импорта в Латвию товаров из России и Беларуси. Министерства предлагают запретить или ограничить ввоз как продовольствия, так и промышленных товаров, подчеркивая, что это нужно сделать юридически корректно и без ущерба для латвийских предпринимателей.
Однако план появляется в момент, когда импорт из стран-агрессоров уже находится на исторически низком уровне. С 2022 года импорт из России сократился более чем в десять раз. В прошлом году Россия занимала лишь 25-е место среди импортных партнеров Латвии, Беларусь — 33-е. Вместе на эти две страны приходилось менее одного процента латвийского импорта, сообщает LSM.lv.
Из России в Латвию по-прежнему в основном ввозят железо и сталь, химическую продукцию, полиграфические товары, корма для животных, а также часть продовольственных и сельскохозяйственных товаров. В импорте из Беларуси значительную долю составляют жиры и масла, пластмассы, химические продукты, сахар и минеральные продукты.
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что цель — общий запрет, однако для этого еще нужно найти правовой путь. Он напомнил, что внешняя торговля во многом относится к компетенции Европейского союза, поэтому часть решений придется согласовывать на уровне ЕС.
В правительственном плане указано, что реализацию запрета предполагается начать к октябрю. Но именно в начале октября пройдут выборы в Сейм, поэтому предпринимательские организации относятся к срокам осторожно.
Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис отметил, что в этом и других вопросах сейчас ощущается предвыборная атмосфера. По его словам, публично названные даты создают впечатление, что окончательно этот вопрос все равно может быть решен уже после выборов.
При этом нынешний план касается только импорта. Экономисты напоминают, что торговля с Россией не исчерпывается ввозом товаров: если импорт из России в прошлом году составлял около 126 миллионов евро, то экспорт в Россию по-прежнему превышал миллиард евро.
Экономист SEB Дайнис Гашпуитис подчеркнул, что вопрос экспорта остается не менее важным. При этом сама цифра экспорта тоже не раскрывает всей картины: часть товаров может быть реэкспортом, то есть продукцией, которая проходит через Латвию дальше. По его мнению, на пятом году войны государству уже следовало бы яснее понимать, что именно скрывается внутри этих торговых потоков.