Более 30 мест в Риге украсят праздничными клумбами к 825-летию столицы
Скоро в Риге в полную силу расцветут сотни анютиных глазок, тюльпанов, нарциссов и других летних цветов. В этом году клумбы и посадки появятся более чем в 30 местах, а их главной темой станет 825-летие Риги.
Как рассказал главный садовник участка садов и парков «Ридзене» предприятия Rīgas meži Эрик Семанис, на Бастейкалнсе уже просыпаются кустарники, многолетники, появляются тюльпаны и нарциссы, а магнолия Кобе начинает цвести. По его словам, через неделю там уже можно будет увидеть полноценное цветение. Также в парке установлены четыре новые фонтана, сообщает LSM.lv.
Подготовка к сезону начинается задолго до весны. По словам Семаниса, уже в январе и феврале садовники знают, какие цветы и сорта будут высаживаться, поскольку планы заранее готовит ландшафтный архитектор Rīgas meži Лигита Томиня.
Она рассказала, что каждый год для городских клумб выбирают новую тему, чтобы не повторялись ни узоры, ни сорта цветов. В этом году тема посвящена Риге и ее 825-летию. Всего летние цветы появятся на 34 объектах — это будут как клумбы, так и цветочные горшки, например, у памятника Свободы, у Латвийской национальной оперы и в Межапарке.
Восемь клумб будут напрямую посвящены Риге, ее событиям, фактам и образам. Одна из них, у оперы, будет связана с песнями и музыкой о столице. Вдохновением стала известная песня «Laternu stundā»: по словам Томиня, ее настроение она видит как темное, тихое, с отдельными светлыми акцентами — словно фонари.
На весенние цветы в этом году потрачено около 12 тысяч евро, всего высажено примерно 13 тысяч растений. В Rīgas meži отмечают, что саженцы дорожают, поэтому город постепенно старается делать посадки более устойчивыми — больше использовать многолетники, хотя именно летние цветы дают тот яркий эффект, который особенно ценят жители и гости Риги.
Кроме цветов, в рижских парках и скверах ежегодно высаживают около ста деревьев. Один крупномер стоит от 200 до 700 евро. Дополнительно деревья высаживают и другие структуры Рижской думы — у школ, детских садов, вдоль улиц и в рамках городских проектов.
В самоуправлении подчеркивают, что Рига стремится стать более зеленым городом: деревья дают тень, очищают воздух и делают городскую среду приятнее. Эксперты по туризму считают, что зеленые зоны важно не только создавать, но и наполнять жизнью, чтобы парки становились привлекательными местами и для рижан, и для гостей города.