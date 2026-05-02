Жителям Латвии пообещали теплое воскресенье, но часть страны все же заденет дождь
Воскресенье в Латвии будет почти летним: после ясной и сухой ночи воздух днем прогреется до +20…+24 градусов. Правда, у побережья будет заметно прохладнее, а на востоке страны местами возможен небольшой дождь.
В ночь на воскресенье погода будет преимущественно ясной и сухой. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, температура воздуха понизится до +5…+10 градусов.
В Риге ночью также ожидается ясная погода без осадков. Будет дуть слабый южный ветер, воздух остынет до +8…+10 градусов.
Днем небо затянут облака, однако временами будет проясняться и выглядывать солнце. Местами, главным образом в восточных районах страны, ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +20…+24 градусов, но во многих местах на побережье будет немного прохладнее — +12…+18 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет среднего высокого уровня.
В столице днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха повысится до +22…+24 градусов, но на севере города будет на несколько градусов прохладнее.