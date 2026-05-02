Неправильно припаркованное авто может стоить жизни: спасатели показали, как это выглядит на практике

В Государственной пожарно-спасательной службе подчеркивают: такие учения — это еще и способ обратить внимание жителей и управляющих дворами на проблему. В реальной жизни именно такие детали могут оказаться решающими для спасения человека. «Например, летом мы можем подъехать довольно хорошо, но зимой здесь образуется толстый лед, и подъезд становится очень затрудненным. Бывают и ситуации, когда без автолестницы магистральные и рабочие линии приходится тянуть с больших расстояний, потому что наша техника не может подъехать», — сказал Буцениекс.