Неправильно припаркованное авто может стоить жизни: спасатели показали, как это выглядит на практике
Неправильно припаркованная машина во дворе может показаться мелочью — до тех пор, пока из-за нее к дому не сможет подъехать пожарная машина. Спасатели в Мадоне на практике проверили, как действовать в узких дворах с припаркованными авто, льдом, камнями и другими препятствиями, которые в реальном вызове могут стоить человеку жизни.
Командир Мадонской части Государственной пожарно-спасательной службы Арнис Шмугайс рассказал:
«Мы разыгрываем ситуацию, когда на подъездной дороге оставлена машина и мы не можем подъехать ближе к месту происшествия. Здесь есть специальный инвентарь, который коллеги используют, чтобы отработать такие ситуации. Видим, что они практически действуют, чтобы получить доступ ближе».
В этом упражнении используются специальные подставки — если покрытие гладкое, они позволяют сдвинуть автомобиль. В других случаях машину перемещают с помощью тросов, веревок или физической силы, сообщает LSM.lv.
После обеспечения доступа следующая задача — на крупногабаритной технике проехать через узкий двор и установить автолестницу между плотно припаркованными автомобилями.
«Чтобы обучение проходило не только на ровной площадке, мы пытаемся понять, как это выглядит в реальной жизни: какие есть препятствия, какие сложности. Видим, что боковые опоры не всегда можно полностью выдвинуть, есть препятствия для подъезда, и все это влияет на то, можем ли мы добраться, например, до пятого этажа или крыши», — отметил Шмугайс.
В каждом дворе есть свои особенности, которые служба отрабатывает на практике. Командир взвода Мадонской части Видземского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Буцениекс рассказал:
«Сценарий такой: автолестницу нужно установить на уклоне, потому что рядом стоят машины и опоры нельзя полностью выдвинуть. Мы пытаемся понять, можем ли с помощью корзины достать, например, до пятого этажа и не сработают ли ограничения безопасности автолестницы. Все это проверяем на практике».
В Государственной пожарно-спасательной службе подчеркивают: такие учения — это еще и способ обратить внимание жителей и управляющих дворами на проблему. В реальной жизни именно такие детали могут оказаться решающими для спасения человека. «Например, летом мы можем подъехать довольно хорошо, но зимой здесь образуется толстый лед, и подъезд становится очень затрудненным. Бывают и ситуации, когда без автолестницы магистральные и рабочие линии приходится тянуть с больших расстояний, потому что наша техника не может подъехать», — сказал Буцениекс.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы в Видземском регионе Сандра Вейиня отметила:
«В большинстве дворов многоквартирных домов нам подъехать очень-очень трудно, потому что транспортные средства стоят слишком близко к жилым домам. Эти проезды тоже очень узкие».
Спасатели подчеркивают: такие учения в городской среде особенно важны. Они не только помогают совершенствовать практические навыки, но и позволяют лучше понять возможности и ограничения техники, чтобы во время реального вызова действовать как можно быстрее.