Профсоюзы предлагают поднять минимальную зарплату до 835 евро
Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) предлагает в 2027 году поднять минимальную зарплату как минимум до 835 евро в месяц. В профсоюзах считают, что нынешний график роста отстает от общего повышения зарплат, а жители Латвии с минимальными доходами по покупательной способности уже проигрывают соседям в Литве и Эстонии.
LBAS напоминает, что с этого года минимальная месячная зарплата в Латвии составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум — с 510 до 550 евро в месяц.
Профсоюзы указывают, что с 2025 года минимальная зарплата в Латвии определяется с учетом правил Кабинета министров. Они предусматривают, что минимальная зарплата должна составлять 46% от средней зарплаты в стране за предыдущий год.
Однако, по мнению LBAS, график роста минимальной зарплаты, ранее намеченный с Министерством финансов в 2024 году, сейчас отстает от темпов роста остальных зарплат. Это, как отмечают профсоюзы, подтверждает и подготовленный Министерством благосостояния доклад «О ситуации с минимальной зарплатой в 2026 году», который на этой неделе обсуждался на заседании подсовета по социальной безопасности Национального трехстороннего совета сотрудничества.
В LBAS считают важным учитывать, что в большинстве стран Евросоюза минимальная зарплата по отношению к средней зарплате установлена пропорционально выше, чем в Латвии. При этом уровень оплаты труда в Латвии остается одним из самых низких среди стран ЕС, подчеркивают профсоюзы.
По оценке LBAS, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Литве и Эстонии при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии.
Профсоюзы также заявляют, что минимальную зарплату всегда нужно рассматривать вместе с необлагаемым минимумом. LBAS ожидает расширенных переговоров, чтобы определить адекватный уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
Кроме того, LBAS указывает на необходимость пересмотреть и повысить льготу за находящихся на иждивении лиц. В профсоюзах подчеркивают, что такая льгота является критически важной поддержкой для семей, особенно для семей с низкими доходами.