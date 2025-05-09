Никакого восхваления агрессии России: СГБ и полиция сегодня работают в усиленном режиме
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в связи с 9 мая Государственная полиция работает в усиленном режиме, задействовав широкий состав сотрудников со всех регионов Латвии, включая батальон специального назначения. Также осуществляется тесное сотрудничество с Службой государственной безопасности и другими партнерами.
Службы готовы к любому развитию событий и будут реагировать не только непосредственно 9 мая, но и в дни после этой даты, чтобы предотвратить угрозы общественному порядку и безопасности — в том числе будет пресекаться восхваление и оправдание российской агрессии и военных преступлений. В случае выявления нарушений действия служб будут решительными и однозначными — за такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
В зависимости от необходимости и актуальной обстановки меры общественной безопасности могут быть изменены и усилены.
В настоящее время, по данным Службы государственной безопасности, нет признаков подготовки конкретных провокаций к 9 мая со стороны прокремлевски настроенных лиц. Тем не менее, такие провокации полностью исключать нельзя, поэтому службы продолжат внимательно следить за активностью, связанной с этой датой.
В цифровом пространстве могут распространяться дезинформационные сообщения, поэтому важно критически оценивать поступающую информацию, обращая внимание на ее источники и отдавая предпочтение официальным каналам.
Полиция призывает особенно критично относиться к провокационным и сенсационным заявлениям в информационном пространстве, исходящим от российских структур, пропагандистских ресурсов или малоизвестных аккаунтов в соцсетях. Такие сообщения не следует распространять.
Жителей, располагающих информацией о планируемых 9 мая провокациях — демонстративных или провокационных действиях с целью раскола общества или продвижения выгодных России месседжей, — просят сообщать об этом в Службу государственной безопасности по телефону круглосуточной линии 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv. Если вы стали свидетелем таких действий 9 мая, немедленно сообщите об этом в Государственную полицию по телефону 112.
В Латвии 8 мая — это День памяти жертв Второй мировой войны и разгрома нацизма, а 9 мая — День Европы, символизирующий демократию и европейские ценности. Именно в этот день 75 лет назад тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с декларацией, которая положила начало Европейскому союзу. Сегодня ЕС объединяет 27 государств ради мира, стабильности и благополучия в Европе.