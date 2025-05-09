Никакого восхваления агрессии России: СГБ и полиция сегодня работают в усиленном режиме

Службы готовы к любому развитию событий и будут реагировать не только непосредственно 9 мая, но и в дни после этой даты, чтобы предотвратить угрозы общественному порядку и безопасности — в том числе будет пресекаться восхваление и оправдание российской агрессии и военных преступлений. В случае выявления нарушений действия служб будут решительными и однозначными — за такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.