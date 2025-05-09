Цветы с георгиевскими лентами: полиция уже выявила отдельные нарушения в связи с 9 мая

8 мая в Саласпилсском мемориале собралось примерно 150 человек, состоялось богослужение. Хотя индивидуальных нарушений в данном случае выявлено не было, остается вопрос, было ли это собрание организованным, пояснил Рукс. Вопрос рассматривается, так как вчера организация такого мероприятия по закону была запрещена, добавил он.