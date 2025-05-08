Президент Литвы о 9 мая в России: "Это достойно лишь презрения и сожаления"

«Мы готовимся к любым провокациям, есть определенный фактор неожиданности, но службы, поверьте мне, работают, и я надеюсь, что они качественно выполнят свою работу. Службы информируют нас об этих угрозах, и тот факт, что они это делают — это хорошо, потому что, как я уже сказал, неизвестная информация гораздо хуже той, которая нам известна», — сказал Науседа.