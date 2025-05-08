Президент Литвы о 9 мая в России: "Это достойно лишь презрения и сожаления"
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Россия попытается оправдать свои преступления на праздновании Дня Победы в пятницу, а это достойно только презрения.
«Мы видим, что Россия пытается организовать такой фарс 9 мая, мы видим по главам государств, которые там собрались, что это будет достойное сожаления событие, когда они попытаются оправдать свои преступления и представить их как величие. Это достойно лишь презрения и сожаления», — сказал глава государства журналистам в четверг в Мацикай.
9 мая в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечают День Победы.
Департамент государственной безопасности Литвы в среду объявил, что с приближением Дня Победы в России возрастает вероятность диверсий, провокаций и информационных атак против Литвы со стороны спецслужб этой страны.
«Мы готовимся к любым провокациям, есть определенный фактор неожиданности, но службы, поверьте мне, работают, и я надеюсь, что они качественно выполнят свою работу. Службы информируют нас об этих угрозах, и тот факт, что они это делают — это хорошо, потому что, как я уже сказал, неизвестная информация гораздо хуже той, которая нам известна», — сказал Науседа.
Литва, Латвия и Эстония не разрешили лидерам Сербии и Словакии пересечь свое воздушное пространство во время полета на празднование Дня Победы в Москве. Науседа заявил, что Вильнюс принял такое решение из соображений безопасности.
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — единственные европейские лидеры, которые будут присутствовать на параде в российской столице 9 мая. Фицо проигнорировал предупреждения Брюсселя не ехать туда.
Кремль сообщает, что на военном параде Победы в Москве 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Помимо вышеупомянутых лидеров Сербии и Словакии, на мероприятии также будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, знаменуя ее завершение, которое было обусловлено совместными усилиями всех воюющих стран, и акт о безоговорочной капитуляции, подписанный Германией в этот день в 1945 году.