"Нам его очень нужно найти". Родные делятся новой информацией о поисках пропавшего в водах Даугавы рыбака и вновь просят помощи
Последние дни рижане следят за событиями, связанными с трагическим происшествием в Даугаве у Румбулы, в результате которого, вероятно, погиб Янис Гайлитис — отец троих детей и водитель скорой помощи. Его тело до сих пор не найдено, и семья продолжает поисковые работы.
Ранее собщалось, что родственники просят помощи в поиске Яниса Гайлитиса, лодка которого перевернулась возле Румбулы. Сегодня портал Jauns.lv связался с сестрой жены Яниса — Лаумой Спрогой-Янковичей, которая подробно рассказала о проделанной работе и вновь обратилась к обществу с просьбой о помощи.
«В прошедшие выходные и праздничные дни нас было 84 человека, активно участвовавших в поисках — как на воде, так и вдоль берегов Даугавы. Мы использовали дроны, эхолоты и лодки. Подняли затонувшую лодку и провели реконструкцию происшествия. Нам очень помогает спасатель Виестурс, который, кстати, спас одного из людей в лодке. Он живет на противоположном берегу Даугавы, сильный и опытный мужчина, который на весельной лодке бросился на помощь. Выживший Игорь также помог реконструировать событие. Мы поняли, что поиски изначально велись не в том месте — лодку сначала перевернуло, потом она дрейфовала. Все это мы выяснили сами — опросили спасателей, провели расчеты, измерения и передали информацию спасательным службам. Для них это была новая информация», — рассказывает Лаума.
Она подчеркивает, что после ее эмоционального поста в соцсетях, где она отметила ответственные инстанции, помощь стала активнее. «Вчера на месте происшествия были водная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), они с помощью эхолота обнаружили два подозрительных места и пообещали вернуться сегодня. Параллельно мы привлекаем добровольцев — как с дронами, так и для поиска в воде и вдоль берегов. У нас есть девушка, которая координирует маршруты по участкам, чтобы покрыть все до самого впадения Даугавы в море».
Лаума признает — сейчас помощь резко сократилась: «Рабочие дни начались, людям трудно найти время, поэтому нам очень, очень не хватает людей. Нужны как те, кто может идти вдоль берега, так и лодки, гидроциклы, даже SUP-доски — есть места, куда иначе не добраться. Есть и закрытые территории, куда нас не пускают, но надеемся, что они должным образом охраняются. Где-то нас пускают, где-то прогоняют, но мы делаем все, что в наших силах».
Беспокойство вызывает и холодная вода — тело Яниса, скорее всего, еще не всплыло, так как низкая температура значительно замедляет этот процесс. «Если бы было теплее, возможно, он уже всплыл бы. Очень велика вероятность, что он все еще здесь, либо течение унесло его дальше — надо помнить, что в то время работала ГЭС», — говорит Лаума. Она также делится разочарованием: «Когда прибыли VUGD, у них была лодка, но когда они отправились на место происшествия, ее не использовали».
Семья самостоятельно приобрела эхолот, научилась им пользоваться и анализировать данные. Однако необходимо больше оборудования — сонары, бинокли, теплая одежда, средства безопасности. «Поисковикам нужно тепло одеваться, носить шапки, у воды холодно. Люди ходят парами — это безопаснее. Мы приобрели бинокли, они очень помогают, и даем инструкции каждому добровольцу».
Семья и близкие также призывают профессионалов — бывших спасателей, сотрудников водной полиции — делиться советами. «Но и мы сами проделали колоссальную работу — аналитическую, практическую. Сначала казалось, что у нас ничего не получится, но теперь я вижу, сколько всего сделано. И мы не остановимся — потому что нам его очень нужно найти».
Лаума также выражает огромную благодарность СМИ: «Огромное спасибо, что вы об этом сообщаете — пусть даже один человек, который придет помочь в поисках, — это неоценимо!»