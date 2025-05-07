"Нам его очень нужно найти". Родные делятся новой информацией о поисках пропавшего в водах Даугавы рыбака и вновь просят помощи

«В прошедшие выходные и праздничные дни нас было 84 человека, активно участвовавших в поисках — как на воде, так и вдоль берегов Даугавы. Мы использовали дроны, эхолоты и лодки. Подняли затонувшую лодку и провели реконструкцию происшествия. Нам очень помогает спасатель Виестурс, который, кстати, спас одного из людей в лодке. Он живет на противоположном берегу Даугавы, сильный и опытный мужчина, который на весельной лодке бросился на помощь. Выживший Игорь также помог реконструировать событие. Мы поняли, что поиски изначально велись не в том месте — лодку сначала перевернуло, потом она дрейфовала. Все это мы выяснили сами — опросили спасателей, провели расчеты, измерения и передали информацию спасательным службам. Для них это была новая информация», — рассказывает Лаума.