Ученые из NASA подтвердили жуткое предсказание Стивена Хокинга о будущем человечества

Хокинг рассматривал это начинание как важнейшую страховку от вымираний на Земле, будь то в результате экологического коллапса, падения астероидов или других катастроф. И хотя временные рамки Хокинга предусматривают несколько столетий для разработки решений, но оценка НАСА предполагает, что у нас может быть меньше времени, чем изначально предполагалось.