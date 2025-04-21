Смерть папы Франциска может стать началом конца света? Что говорят пророчества на 2027 год

Согласно одной из интерпретаций книги, пророчества указывают на то, что конец света наступит через 442 года, то есть в 2027 году. Сегодня война в Украине, растущая напряженность между США и Китаем и постоянная нестабильность на Ближнем Востоке заставляют многих опасаться, что в ближайшем будущем может разразиться новая мировая война. Поэтому предсказания таких пророков и провидцев, как Нострадамус или святой Малахия, выхывают все более широкий интерес.