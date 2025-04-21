Смерть папы Франциска может стать началом конца света? Что говорят пророчества на 2027 год
По одной из трактовок древней тайной книги, которой около 900 лет, конец света может наступить уже в 2027 году, а папа Франциск станет последним главой Католической церкви.
После того как духовный лидер католиков Франциск 14 февраля попал в больницу с диагнозом "пневмония", верующие вспомнили о таинственной книге пророчеств 900-летней давности. 21 апреля, когда стало известно о смерти папы, пророчества стали еще более пугающими!
Они основаны на рукописи под названием "Пророчество пап", приписываемой ирландскому архиепископу святому Малахии, которому якобы было видение во время его визита в Рим в 1139 году.
Книга, содержащая 112 коротких и загадочных фраз, была обнаружена в 1595 году монахом-бенедиктинцем Арнольдом Вионом. Он утверждал, что нашел писания Малахии в секретных архивах Ватикана, сообщает Euronews со ссылкой на Daily Mail.
Эта книга, которую теперь обсуждают в подкастах, на интернет-форумах и в прессе, якобы раскрывает имена и характеристики 109 будущих пап в соответствии с днем ее написания. "В последний период существования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римский, который проведет свою паству через многие скорби, после чего город на семи холмах будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей. Конец", - гласит писание.
Некоторые толковали это пророчество как то, что Петр займет место папы из-за хронической болезни легких Франциска. Другие считают, что Малахия намекает на то, что Франциск станет последним папой. Также, по словам религиоведов, нынешний папа избрал свое имя в честь святого Франциска Ассизского, которого при рождении называли Джованни ди Пьетро, то есть Петр, пишет MSN. В любом случае, основываясь на этих пророчествах, некоторые стали интерпретировать болезнь папы Франциска как признак конца света.
Согласно одной из интерпретаций книги, пророчества указывают на то, что конец света наступит через 442 года, то есть в 2027 году. Сегодня война в Украине, растущая напряженность между США и Китаем и постоянная нестабильность на Ближнем Востоке заставляют многих опасаться, что в ближайшем будущем может разразиться новая мировая война. Поэтому предсказания таких пророков и провидцев, как Нострадамус или святой Малахия, выхывают все более широкий интерес.
Согласно пророчеству святого Малахии о Петре Римском, "последний папа" будет править в Церкви в период великих потрясений, которые приведут к падению Рима и концу папства. До возведения в ранг святых Малахия был ирландским архиепископом, известным своими церковными реформами, направленными на приведение ирландской церкви в большее соответствие с римской практикой.
Факт или вымысел?
Малахия якобы написал "Пророчества пап" после видения во время визита в Рим в 1139 году. Однако некоторые ученые считают, что этот загадочный текст был сфабрикован или, по крайней мере, искажен по политическим причинам в XVI веке.
Существует даже утверждение, что все 112 фраз о папах были написаны не Малахией, а кем-то другим. Во многом это связано с тем, что в книге дается подробный и чрезвычайно точный рассказ о каждом папе до 1590 года, в то время как папы после XVI века изображены более расплывчато.
По мнению издания US Catholic, книга была написана с целью повлиять на папские выборы 1590 года в пользу кардинала Джироламо Симончелли. Поскольку считается, что пророчества содержат характеристики, указывающие на Симончелли в качестве нового папы в то время. С другой стороны, на выборах вместо Симончелли был избран Никколо Сфондрати, принявший в качестве папы имя Григория XIV.