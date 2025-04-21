Умер папа римский Франциск. Накануне смерти он обратился к верующим с пасхальным посланием - это была его последняя публичная речь
Умер папа римский Франциск, который был во главе Католической церкви с 2013 года. Хорхе Марио Бергольо — а именно так его звали до избрания — был аргентинским религиозным деятелем и первым папой-иезуитом. В последние месяцы он тяжело болел, в том числе перенес воспаление легких. Папе было 88 лет.
О смерти папы римского сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Его заявление распространил портал Vatican News: "Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти папы римского Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы предаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога".
Причина смерти не названа, однако в последние месяцы он был болен пневмонией. Накануне смерти он обратился к верующим с пасхальным посланием. Это была его последняя публичная речь.
Папа Франциск родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянского эмигранта. Имя будущего понтифика при рождении — Хорхе Марио Бергольо. Он учился в семинарии в Вилья-Девото. В 1958 году вступил в орден иезуитов Аргентины, где занимал различные посты.
В 1998 году Бергольо становится архиепископом Буэнос-Айреса. 21 февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы на консистории в Ватикане. 13 марта 2013 года Бергольо был избран папой римским и принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Он стал первым в истории папой из Нового Света и первым папой-иезуитом.