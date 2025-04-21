Умер папа римский Франциск. Накануне смерти он обратился к верующим с пасхальным посланием - это была его последняя публичная речь

О смерти папы римского сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Его заявление распространил портал Vatican News: "Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти папы римского Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы предаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога".