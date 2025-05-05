Сюрприз от ОПЕК: стоимость нефти опять резко пошла вниз

Цены на нефть упали более чем на 7% на прошлой неделе — это крупнейшее недельное падение за месяц — на фоне ухудшения прогноза спроса из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Последние экономические данные из двух крупнейших экономик мира указывают на ухудшение ситуации из-за действия высоких тарифов. Экономика США сократилась в первом квартале, а показатели рынка труда указывают на замедление. В Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, производственная активность снизилась до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.