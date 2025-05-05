Сюрприз от ОПЕК: стоимость нефти опять резко пошла вниз
Цены на нефть упали до многолетнего минимума в понедельник после того, как ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) подтвердила планы по дальнейшему ускорению темпов увеличения производства. Этот шаг, как ожидается, усугубит переизбыток на рынке на фоне снижающегося спроса, вызванного обострением торговой напряженности между США и Китаем.
Как сообщает Euronews, во время азиатской сессии в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,6%, опустившись до $58,50 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate потеряли почти 5%, достигнув $55,53 за баррель — оба показателя стали самыми низкими с февраля 2021 года.
В субботу восемь стран ОПЕК+ неожиданно договорились увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце, продолжая реализовывать план по поэтапной отмене ограничений, начатый в апреле. Совокупный рост добычи в июне составит 957 тысяч б/с, что создаст дополнительное давление на и без того падающие цены на фоне ухудшающейся ситуации в мировой торговле.
Группа, на которую приходится около 40% мировых поставок нефти, сократила добычу примерно на 2,2 млн б/с в 2023 году. Постепенное восстановление объемов началось с увеличения на 135 тысяч б/с в апреле и утроилось до 411 тысяч б/с в мае. Ускорение темпов рассматривается как карательная мера в отношении стран, не выполнявших квоты по добыче — в частности, Казахстана и Ирака.
«Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры. Эта гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке», — говорится в заявлении ОПЕК+.
Цены на нефть упали более чем на 7% на прошлой неделе — это крупнейшее недельное падение за месяц — на фоне ухудшения прогноза спроса из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Последние экономические данные из двух крупнейших экономик мира указывают на ухудшение ситуации из-за действия высоких тарифов. Экономика США сократилась в первом квартале, а показатели рынка труда указывают на замедление. В Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, производственная активность снизилась до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.
Теперь внимание нефтетрейдеров сосредоточено на развитии торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. В интервью NBC в воскресенье Дональд Трамп заявил, что может со временем снизить тарифы на китайские товары: «Потому что иначе с ними просто невозможно вести бизнес, а они очень хотят его вести».