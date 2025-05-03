Бензин и дизель подешевели в Латвии уже на 10 центов. Что будет дальше с ценами на топливо?
Падение стоимости доллара США по отношению к евро может привести к снижению цен на топливо, заявили в компании Circle K Latvia.
С начала года курс доллара США по отношению к евро снижается и сейчас достиг самого низкого уровня за последние четыре года. Так как торговля нефтью и топливом в мире происходит в долларах, снижение стоимости доллара поможет уменьшить цены на топливо и в странах Балтии.
Политика президента США Дональда Трампа начала сказываться и на потребителях в Балтийском регионе, так как с начала апреля цена дизельного топлива на автозаправках снизилась примерно на десять центов за литр.
На падение стоимости доллара повлияли введенные тарифы и тот факт, что многие инвесторы переводят капиталы из США в Европу. «Кроме того, публичная критика Трампом главы Федеральной резервной системы США и попытки добиться его увольнения подорвали доверие к американским институтам и доллару как стабильной валюте.
Кроме того, торговые споры между США и Китаем начали снижать спрос на нефть, что может свидетельствовать о замедлении роста мировой экономики. Некоторые экономисты также допускают наступление рецессии в США. В то же время Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики США на этот год до 1,8%, в основном из-за введенных Трампом тарифов. На цены нефти продолжает влиять и война в Украине.
«Если России удастся затянуть заключение мирного соглашения с Украиной, а США выйдут из переговоров, существует риск затягивания войны. Это, в свою очередь, означает, что цены на нефть могут остаться высокими или даже вырасти, учитывая атаки на российскую нефтяную инфраструктуру», — отметили в компании.
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК с мая планирует увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, если США и Иран достигнут соглашения в ядерных переговорах, санкции против иранского нефтяного экспорта могут быть смягчены, что позволит увеличить объемы поставок нефти и поможет удержать цены на топливо на текущем уровне.