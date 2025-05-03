Бензин и дизель подешевели в Латвии уже на 10 центов. Что будет дальше с ценами на топливо?

Кроме того, торговые споры между США и Китаем начали снижать спрос на нефть, что может свидетельствовать о замедлении роста мировой экономики. Некоторые экономисты также допускают наступление рецессии в США. В то же время Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики США на этот год до 1,8%, в основном из-за введенных Трампом тарифов. На цены нефти продолжает влиять и война в Украине.