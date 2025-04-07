Почем нынче бочка?
В мире
Сегодня 14:57
Такого не было четыре года: цены на нефть рухнули до давно забытого уровня
Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов обвалились ниже 63 долларов за баррель.
С начала апреля нефть демонстрирует устойчивую негативную динамику. За неделю цена упала с 75 до 64 долларов за баррель.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов давления на рынок. В частности, это введение США пошлин на товары из большинства стран-партнеров, что вызвало опасения инвесторов. Особенно рынок встревожили ответные меры Китая.
Одним из факторов эксперты также называют решение ОПЕК+ в три раза увеличить темпы роста добычи нефти в мае. По мнению аналитиков, фактический прирост может быть ещё ниже объявленного.