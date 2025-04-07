Такого не было четыре года: цены на нефть рухнули до давно забытого уровня
фото: REUTERS/SCANPIX
Почем нынче бочка?
В мире

Такого не было четыре года: цены на нефть рухнули до давно забытого уровня

Отдел новостей

Otkrito.lv

Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов обвалились ниже 63 долларов за баррель.

Как сообщает "Радио Свобода", такого низкого уровня не наблюдалось с 2021 года.

С начала апреля нефть демонстрирует устойчивую негативную динамику. За неделю цена упала с 75 до 64 долларов за баррель.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов давления на рынок. В частности, это введение США пошлин на товары из большинства стран-партнеров, что вызвало опасения инвесторов. Особенно рынок встревожили ответные меры Китая.

Одним из факторов эксперты также называют решение ОПЕК+ в три раза увеличить темпы роста добычи нефти в мае. По мнению аналитиков, фактический прирост может быть ещё ниже объявленного.

Темы

СШАРадио Свобода

Другие сейчас читают